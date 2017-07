Budżet z nadwyżką

Niewątpliwe najważniejszym punktem w porządku obrad XXXVI sesji rady Gminy Sarnaki, która odbyła się 30 czerwca, było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Głosowanie to poprzedziło wystąpienie wójta Andrzeja Lipki, który przedstawił roczne sprawozdanie finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. Ubiegłoroczne dochody gminy, zaplanowane na kwotę 19.182.075 zł okazały się wyższe niż pierwotnie zakładano. Ich wykonanie ostatecznie utrzymało się na poziomie 102,11% i zamknęło się w kwocie 19.585.974 zł. Wydatki planowane na 18.716.135 zł zostały wykonane na poziomie 95,29%. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami spowodowała, że samorząd wypracował nadwyżkę w wysokości 1.751.966 zł. - To dobry wynik. Pozwala śmielej patrzeć na ten rok i następne lata – mówił wójt Lipka. Wśród ważniejszych inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku wójt wymienił m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy w Litewnikach, drogi w Klepaczewie, Terlikowie, Serpelicach, Chybowie, Rozwadowie, Rzewuszkach, zakup zestawu ratowniczego dla OSP Serpelice. Ponadto zakupione zostały elementy do ogrodzenia placu przy szkole w Serpelicach oraz do remontu łazienki w przedszkolu w Serpelicach (prace te aktualnie trwają). Zbudowano również parking przy ŚDS w Litewnikach, zmodernizowano ujęcie wody, wymieniono pompy, zakupiono samochód na potrzeby oczyszczalni ścieków, przyczepkę do traktora. W stanie surowym powstała też świetlica w Horoszkach Dużych. Wśród osiągnięć ubiegłego roku wójt wymienił również awans biblioteki w Sarnakach, która została biblioteką powiatową oraz rozbudowanie sarnackiego przedszkola. - Na dziś myślimy o żłobku. W tym roku zechcemy przygotować dokumentację, żeby ten żłobek w budynku po starym ośrodku zdrowia uruchomić. Czekamy również na pieniądze w ramach programu Senior Plus. Są one już nam przyznane, ale fizycznie jeszcze ich nie mamy - mówił wójt o planach. Po wysłuchaniu sprawozdania radni pytań nie mieli, polemizować też nie chcieli. W poczuciu finansowej stabilizacji gminy upewniła ich również informacja urzędniczki, podinspektora ds. realizacji budżetu, która stwierdziła, że stan finansów gminy jest dobry, na koncie aktualnie znajduje się 1.920.000 zł oraz milion zł na lokacie. Wobec powyższego przy głosowaniu radni zdawali się nie mieć żadnych wątpliwości - jednogłośnie (na sesji było obecnych 13 radnych) zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz udzielili wójtowi absolutorium. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Glos Siemiatycz, fot. emi