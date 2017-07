Zerowa widoczność

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje właścicieli nieruchomości do sprzątania chodników położonych wzdłuż ich posesji. Chyba nie wie o tym właściciel posesji znajdującej się w Sarnakach na rogu ul. Teatralnej i krajowej 19. Krzaki wyrastające poza ogrodzenie są tak rozległe i wysokie, że uniemożliwiają przejście chodnikiem. Pieszy wychodząc z ul. Teatralnej, chcąc skręcić w prawo, zmuszony jest zejść na jezdnię, by ominąć te chaszcze. O sprawie tej, tyle że z punktu widzenia kierowcy, mówił jeden z uczestników ostatniej sesji Rady Gminy w Sarnakach. Zwracał uwagę na fakt, że widoczność podczas wyjazdu na 19 jest właściwie zerowa, a rowerzysta czy pieszy poruszający się chodnikiem od strony Siemiatycz wpada wprost pod samochód chcący wyjechać z ul. Teatralnej. Żeby móc zobaczyć cokolwiek, kierowca musi się wysunąć na wysokość chodnika. Bardzo niebezpieczne jest to miejsce, stąd też apelujący zwrócił się do wójta z prośbą o uporządkowanie tej kwestii. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. emi