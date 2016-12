Pływalnia coraz bliżej?

W listopadzie w siemiatyckim starostwie złożono wniosek o pozwolenie na budowę krytej pływalni. Zgodnie założeniami projektu, który wykonało biuro projektowe "architekci PL Jerzy Hnat", pływalnia składa się z kilku zespołów funkcjonalnych. Są to: zespół wejściowy, szatniowo – sanitarny, basenowy, saunowy (będą trzy sauny), zespół personelu i administracji oraz zespół techniczny. Konstrukcja żelbetowa hali basenowej pomieści: nieckę basenu pływackiego o wymiarach 25,03 na 12,5m z sześcioma torami, basen rekreacyjny o powierzchni 56,57 m.kw z atrakcjami wodnymi, dwie wanny do hydromasażu - jacuzzi wolnostojące oraz wodny plac zabaw dla dzieci z zagłębieniem w posadzce, o powierzchni 15,48 m.kw z urządzeniami tryskającymi wodą. Do 22 grudnia biuro projektowe ma przygotować jeszcze dokumentację wykonawczą oraz kosztorys inwestorski. Koszt przygotowania dokumentacji wyniesie 264.573 zł - plus nadzór autorski 29.397 zł oraz koszt konsultacji i przygotowania wytycznych projektowych - ok. 41.000 zł. - Pływalnia przewidziana jest w miejscu placu apelowego przy gimnazjum na ul. Świętojańskiej, pomiędzy zachodnim skrzydłem szkoły a halą widowiskowo-sportową - mówi Piotr Siniakowicz, burmistrz Siemiatycz. - Realizacja budowy wiąże się z koniecznością wyburzenia zaplecza istniejącej sali gimnastycznej, sali judo, sauny wraz z zapleczem szatniowym i magazynowym oraz, ze względów zachowania warunków pożarowych, z wymianą części istniejącej stolarki okiennej gimnazjum od strony budowy nowego obiektu. Niezbędne będzie również wykonanie przekładek niektórych istniejących sieci. Wejście główne do części basenowej znajdować się będzie w istniejącej hali widowiskowo-sportowej. W obiekcie hali znajdować się również będzie kasa, bufet z zapleczem oraz szatnia okryć wierzchnich. Ponieważ zarządcą oraz użytkownikiem obu obiektów będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, nie projektowano dodatkowych pomieszczeń dla pracowników oraz administracji, wykorzystamy już istniejące. Oczywiście obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt jest. Teraz pozostaje znaleźć tylko… pieniądze na budowę. Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. AK