Nie będzie już PKS Siemiatycze – będzie PKS NOVA S.A.

Do Sądu Rejonowego w Białymstoku wpłynął wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nowej spółki PKS Białystok, po inkorporacji do niej spółek PKS w Suwałkach, Łomży, Zambrowie i Siemiatyczach. Do wydziału gospodarczego KRS wpłynął też wniosek o zmianę nazwy spółki przejmującej. Zamiast "Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna" ma być "Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA Spółka Akcyjna". Samorząd województwa podlaskiego, który jest właścicielem tych spółek, liczy, że nowy podmiot prawny zacznie działalność z dniem 2 stycznia 2017 roku. Przypomnijmy - kilka miesięcy temu samorząd województwa wpadł na pomysł połączenia PKS-ów w trudnej kondycji, w jeden podmiot, w formie inkorporacji, czyli wchłonięcia 4 pozostałych spółek przez PKS Białystok. Ma to uratować wszystkie spółki przed upadłością. Połączenie jednak wzbudza protesty. Związkowcy spółek w Suwałkach i Zambrowie pod koniec listopada dostarczyli do marszałka ponad 6 tys. podpisów przeciwko inkorporacji. Związkowcy uważają, że dojdzie do zwolnień i zmniejszy się dostępność do transportu publicznego w małych miejscowościach. Grożą strajkami. Plany połączenia PKS pokazały też jak trwała jest koalicja w sejmiku województwa, którą tworzy PSL i PO - ludowcy mają większość w 5-osobowym zarządzie regionu, który podejmuje decyzje. PO chce wstrzymania procesu łączenia. PSL głosowało za. Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. jsw