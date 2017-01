Opłatek i budżet w powiecie

Głównym punktem XX sesji Rady Powiatu Siemiatyckego 20 grudnia było uchwalenie budżetu. Przyjęto go niejednogłośnie. Za było 9 radnych, przeciw 7, radny Józef Daniluk wstrzymał się od głosu. Według opozycji budżet na 2017 rok nie gwarantuje równomiernego rozwoju powiatu. Dochody wyniosą 47.475.746,12 zł, z tego bieżące to ponad 43 mln, a majątkowe ponad 3,7 mln zł. Deficyt wyniesie 1.200.000 zł. Ma zostać pokryty nadwyżką budżetu lat ubiegłych. Jak zaznaczył starosta Jan Zalewski, w ciągu następnego roku mogą być korekty. A początek sesji to dzielenie się opłatkiem i prosforą. I życzenia, chyba pomyślności, na Nowy Rok. W świąteczny nastrój wpisał się radny Mikołaj Żabiński, czytając napisany przez siebie wiersz. Pomimo początkowej wzniosłej atmosfery, nie do końca obyło się bez pewnych utarczek pomiędzy koalicją i opozycją. Najpierw starosta miał problem z wyłączeniem czy ściszeniem zapewne służbowej komórki przed swoim wystąpieniem. A kilkoro radnych miało pytania. Franciszek Żero pytał, co się musi stać, aby wyjazd ulicy Szpitalnej na 11 Listopada był lepszy. W odpowiedzi usłyszał, że poprawa nastąpi w następnym roku. Bogusława Zduniewicza interesował brak informacji na temat specjalnej strefy ekonomicznej w Czartajewie. Pytał czy starostwo prowadziło rozmowy z inwestorami. Jeśli tak, to z jakimi. Konkretne rozmowy i działania mają być prowadzone w 2017 roku - taka była odpowiedź starosty. Radny Zduniewicz dopytywał o brak odśnieżania i posypywania odcinka ulicy Armii Krajowej, od Polseru do Oerlemansu. Z kolei Irena Wysocka mówiła o braku reakcji powiatu, jak chodzi o poprawę dróg powiatowych na terenie Mielnika. Pomimo, że wójt gminy Mielnik zadeklarował znaczne środki na te drogi. - Nawet nie został zaproszony na posiedzenie zarządu powiatu. A na gminę Grodzisk starostwo znalazło odpowiednie środki- mówiła radna Wysocka. Mikołaja Żabińskiego interesował brak chodnika na ulicy Ciechanowieckiej do drogi w kierunku Ciechanowca. - Czy starostwo rozmawia w tej sprawie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku? – dopytywał. Władze powiatu wręczyły pamiątkowy grawerton młodszej aspirant, Joannie Teresie Pietras – Mięsak za zajęcie najwyższej lokaty podczas wojewódzkiego konkursu „Dzielnicowy Podlasia 2016”. Jacek Piotrowski, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot. JP Ps. W październiku samorządy miały swój półmetek rządów obecnej kadencji. Pomimo, że starosta Jan Zalewski zanotował numer mojego telefonu, do tej pory nie zareagował na prośbę o wywiad. Czyżby nie ma nic do przekazania czytelnikom?