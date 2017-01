Miejska wigilia w Siemiatyczach

Betlejemskie Światło Pokoju trafiło do mieszkańców Siemiatycz w piątek, 23 grudnia. W tym roku, wydarzeniu patronowało hasło: „Odważnie twórzmy pokój”. Tradycyjnie, ogień został przekazany przez 33 Drużynę Harcerską ''Adept'' z Siemiatycz. Na Placu Jana Pawła II, przy miejskiej szopce bożonarodzeniowej zebrali się również burmistrz, starosta oraz przedstawiciele duchowieństwa. W wydarzeniu brali też udział uczniowie Szkoły Muzycznej im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach. Po przekazaniu Światła Pokoju zebrani w parku mieszkańcy dzielili się opłatkiem. Jak co roku, cateringiem podczas miejskiej Wigilii zajęli się właściciele Folwarku Księżnej Anny. Inicjatywa, którą każdego roku podejmuje Miasto Siemiatycze, to miły gest. Można spotkać się ze znajomymi, pośpiewać kolędy i zabrać Światło Pokoju do domu. Natomiast czy nie można byłoby znaleźć skrawka miejsca na szopkę i spotkanie, w którym biorą udział również osoby duchowne, w pobliżu kościoła bądź cerkwi, to inna sprawa. Nie da się jednak ukryć, że słuchanie czy składanie świątecznych życzeń, wśród odgłosów przejeżdżających aut i tirów, to niezbyt trafiony pomysł. Eleni Kryńska, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot EK