Nowe otwarcie szkoły specjalnej

21 grudnia, przy okazji spotkania wigilijnego w Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach (ZSS), uroczyście otwarto przebudowaną, nową część szkoły specjalnej w Siemiatyczach. Jak pisaliśmy - 11 maja ubiegłego roku, na wniosek dyrektora oraz rady pedagogicznej szkoły Zarząd Powiatu Siemiatyckiego przekazał szkole część gruntu oraz budynku tzw. segmentu B, dotychczas użytkowanego przez Zespół Szkół, łącząc go z segmentem C. Ze względu na specyfikę kształcenia specjalnego segment B wymagał dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami budowlanymi. O przeprowadzonych remontach i działalności szkoły opowiada Urszula Obrycka, dyrektor placówki: - Myśleliśmy, że wszelkie remonty uda się przeprowadzić w czasie wakacji. Niestety, oferty złożone przez wykonawców w ogłoszonym przetargu okazały się zbyt wysokie, mieliśmy za mało pieniędzy. Po ponownym przetargu 11 października podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano - Drogowym i Projektowe "ROB-STAN" Stanisław Kocięba, z terminem realizacji do 18 grudnia. Bardzo dziękuję panu Kociębie za sprawnie przeprowadzony remont, rodzicom i dzieciom za wytrwałość, wszystkim pracownikom za ogromny wkład pracy. Bardzo często pod godzinach, w dni wolne. - Co zyskaliście, oprócz dodatkowego miejsca, którego w starej części już wam brakowało? - Dodatkowe pomieszczenia na potrzeby naszych dzieci. Najważniejsze, że w wyniku modernizacji niepełnosprawni uczniowie mają m.in. dodatkowe sale edukacyjno - terapeutyczne, większą salkę gimnastyczną z zapleczem, gabinet pielęgnacyjno - pielęgniarski, pracownię gospodarstwa domowego, gabinety z przeznaczeniem do rewalidacji indywidualnej (m.in. terapii metodą Warnkego - dotyczącą dysleksji, dogoterapii, fizjoterapii, integracji sensorycznej, terapii z psychologiem, socjoterapii), pomieszczenie przeznaczone na bibliotekę i pokój nauczycielski. - Ilu macie uczniów? - 74, w tym 16 w filii. Pracuje z nimi 50 pracowników - nauczycieli, terapeutów, opiekunów. Bo przypomnę, że w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna w Siemiatyczach, Gimnazjum Specjalne w Siemiatyczach, Filia Szkoły Podstawowej Specjalnej przy SP ZOL dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Siemiatyczach. - A jak funkcjonuje niedawno powołana szkoła zawodowa? - To szkoła przysposabiająca do pracy - dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jest kontynuacją gimnazjum. Przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia. Przysposobienie do pracy rozumiane jest jako kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy. - Ile lat już funkcjonujecie? - Już 13 lat, szkoła podstawowa została utworzona w 2003 r. Pierwszą siedzibą szkoły był budynek przy ul. Pałacowej 16, który otrzymaliśmy w formie darowizny wieczystej na rzecz szkoły od Centrali Banku PEKAO SA w Warszawie 14 lat temu, w grudniu 2002 roku. Teraz jest tam przychodnia rehabilitacyjna. - Na czym polega kształcenie w waszej placówce? - Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jako jedyna grupa uczniów, realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego. Budowa i zakres podstawy różnią się znacznie od podstawy kształcenia ogólnego realizowanej przez pozostałych uczniów. Wnika to ze specyfiki funkcjonowania osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz wymaga bardzo zindywidualizowanego podejścia do procesu ich kształcenia. Podstawa programowa określa cele główne. Są one sformułowane na dużym poziomie ogólności tak, aby po zrealizowaniu założeń programu, każdy uczeń z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, mógł je realizować na poziomie dostępnym dla siebie. Edukacja naszych uczniów polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata – w całym procesie edukacji. W stosunku do uczniów, zwłaszcza uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, przez cały okres kształcenia w szkole podstawowej, a następnie w gimnazjum, działania edukacyjne są ukierunkowane na zaspokajanie specyficznych potrzeb edukacyjnych tych uczniów, rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby oraz na porozumiewanie się z otoczeniem w najpełniejszy sposób. Celem tej edukacji jest zdobycie przez ucznia maksymalnej samodzielności, zaradności. Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. AK