Zimowe sporty w Siemiatyczach

Podczas kiedy sąsiedzi zza Buga dopiero rozpoczęli ferie zimowe, w Podlaskiem możemy już tylko o nich powspominać. Wiele wskazuje jednak na to, że szok powrotu do codziennych obowiązków może być nieco złagodzony przez ciąg dalszy zimowej aury. Amatorzy jazdy na nartach czy łyżwach mogą wciąż oddawać się tym aktywnościom. Tym bardziej, że w takich niepozornych Siemiatyczach można skorzystać i z jednego i drugiego. Zimowa Szkoła Narciarstwa Biegowego wprawdzie się już zakończyła, ale wypożyczalnia nart biegowych (firma „Piękny Wschód”) nad zalewem w dalszym ciągu czynna jest w weekendy (od 11.00 do 18.00). W pozostałe dni biegówki też można wypożyczyć, po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej. Miłośników łyżew z kolei zaprasza lodowisko, powstałe przy hali widowiskowo-sportowej, czynne przez cały tydzień od godz. 14.00 do 21.00 – tak długo, jak pozwoli pogoda. Brak własnych łyżew nie będzie problemem, bowiem przy lodowisku działa wypożyczalnia (koszt całodziennego wypożyczenia sprzętu - 5 zł dla dzieci i 10 zł dla dorosłych). A w ubiegłym tygodniu MOSIR zaopatrzył się w nieśmigane nówki sztuki, więc tym bardziej warto skorzystać. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. emi