Inauguracja projektu „Miasto Siemiatycze do Siemiatyczan” w Brukseli

11 lutego w Brukseli, 13 lutego w Siemiatyczach odbyły się konferencje prasowe burmistrza Siemiatycz Piotra Siniakowicza. W Brukseli, z udziałem ambasadora RP w Królestwie Belgii Artura Orzechowskiego oraz konsul Agnieszki Paciorek, w Siemiatyczach z marszałkiem województwa podlaskiego Jerzym Leszczyńskim, oficjalnie rozpoczęto pierwszy w Polsce projekt "Miasto Siemiatycze do Siemiatyczan". Przedsięwzięcie, którego pomysłodawcą jest burmistrz, partnerem marszałek, pod patronatem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Królestwie Belgii, jest innowacyjnym projektem władz samorządowych i ma na celu umożliwienie mieszkańcom Siemiatycz, licznie przebywającym w Brukseli, łatwiejszego kontaktu z władzami i administracją samorządową rodzinnego miasta. Projekt zakłada możliwość załatwiania spraw administracyjnych bez konieczności podróży do Siemiatycz. Możliwe to będzie dzięki comiesięcznym wizytom przedstawiciela urzędu w biurze Województwa Podlaskiego w Brukseli przy Avenue de Tervueren 48. Dyżury takie będą się odbywały w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w godz. 9.00 - 15.00. Po raz pierwszy z siemiatyckim urzędnikiem, Agnieszką Oleszczuk, w Brukseli będzie można spotkać się 5 marca. - Jedynym kosztem delegacji pani Agnieszki do Brukseli będą koszty przejazdu czy przelotu, a w przypadku tanich linii można to zrobić za 32 zł w dwie strony. Biura nie wynajmujemy korzystając z uprzejmości marszałka, noclegi zapewnione mamy w pokoju gościnnym w ambasadzie. A jakie sprawy będzie można załatwić w biurze w Brukseli? Właściwie wszystkie, które załatwia się w naszym urzędzie. Już mamy pierwszych interesantów - mówił burmistrz. Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot. AK