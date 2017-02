Strażacy z Kajanki

Zakwalifikowanie jednostki do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, a tym samym zakup sporej ilości nowego sprzętu, oraz przeszkolenie kolejnych strażaków to priorytety OSP w Kajance (gm. Siemiatycze) na 2017 r. Zadania są realne i możliwe do realizacji nawet w ciągu kilku miesięcy, ale potrzebna jest do tego współpraca na linii siemiatycka straż państwowa - gmina Siemiatycze. Taką współpracę, tym samym pomoc jednostce w Kajance, deklarowali szefowie jednostki strażackiej i samorządowej, podczas walnego zebrania sprawozdawczego w tej straży, 10 lutego, w remizie w Kajance. - Aby zadbać o wschodnią flankę naszego powiatu, mocno zagrożoną m.in. ze względu na lesistość oraz braki kadrowe w niektórych ochotniczych strażach, kwestia utworzenia w Kajance jednostki typu KSRG stała się dla nas bardzo ważna. To proces długi, wymagający wysiłku, zarówno dla straży państwowej, urzędu gminy i dla samych druhów. Jesteśmy w stanie częściowo doposażyć was, druhowie, nawet przekazać część sprzętu na czasowy użytek, byście znaleźli się w tej elicie. Oddzielnym tematem jest zaliczenie szkoleń i kursów, bo aby być w KSRG, wymagane minimum to dwanaście osób w obsadzie. Jako komenda powiatowa postaramy się dla was o dodatkowe środki finansowe z ministerstwa spraw wewnętrznych. Sporo na siebie musi wziąć urząd gminy i przychylność w tej kwestii widać na każdym kroku. Jednostka z Kajanki miała w ubiegłym roku aż jedenaście wyjazdów do zdarzeń poza teren swojej gminy. To ewenement. Łącznie wyjeżdżaliście tyle razy (18), ile nie wyjeżdżało kilka innych jednostek będących w KSRG. Te czynniki też zaważyły na tym, że staramy się o wciągnięcie waszej straży w struktury KSRG – mówił podczas zebrania st. bryg. Jerzy Sitarski, komendant powiatowy PSP w Siemiatyczach. Samorząd Gminy Siemiatycze złożył wniosek o dofinansowanie zakupu nowego samochodu strażackiego dla strażaków z Kajanki. Doinwestowana ma być również strażacka infrastruktura, m.in. plac, remiza, garaż. W Kajance ma też odbyć się w tym roku gminny dzień strażaka. - W 2016 r. odbyliśmy cztery posiedzenia, zorganizowaliśmy dzień strażaka, choinkę dla dzieci, dzień babci i dziadka, współorganizowaliśmy przegląd kapel. Pozyskaliśmy: grzejnik elektryczny do remizy, sygnalizator świetlny, węże, hełmy sportowe, motopompę, prądnicę, syrenę alarmową. Zamontowaliśmy tę syrenę, wykonaliśmy prace porządkowe przy remizie, ułożyliśmy kostkę brukową. W ramach prac społecznych – kosiliśmy boisko, utrzymywaliśmy zieleń wokół remizy. Poza tym zabezpieczaliśmy zlot motocyklowy, braliśmy udział w uroczystościach kościelnych – mówiła w sprawozdaniu z działalności Katarzyna Markiewicz, sekretarz zarządu. W ubiegłym roku zmienił się zarząd OSP Kajanka. Prezesem został Ernest Krauze, wiceprezesem Sylwester Pytel, zastępcą naczelnika Andrzej Jaroszuk, sekretarzem Katarzyna Markiewicz. Wyróżnieni członkowie w 2016 r.: Andrzej Kojtych, Grażyna Katarzyna Świetlińska, Bożena Kapelko. Najwięcej razy do zdarzeń wyjeżdżali: Tomasz Świetliński, Marek Markiewicz, Ernest Krauze, Kamil Konczerewicz, Sylwester Pytel, Andrzej Kojtych. OSP Kajanka liczy 36 druhów, w tym 7 kobiet. Przynajmniej połowa tych kobiet jeździ do pożarów i wypadków. Cezary Klimaszewski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. CK