Na 8 marca zaplanowany został Międzynarodowy Strajk Kobiet. Wezmą w nim udział obywatelki 40 różnych krajów świata, w tym również Polki. W ponad 50 polskich miastach i miasteczkach kobiety wyjdą na ulice, by domagać się swoich praw i należnego im szacunku. Wbrew pozorom, mimo ogromnych różnic kulturowych, tym co łączy i solidaryzuje kobiety z wielu zakątków świata jest brak zgody na traktowanie ich jak kogoś gorszego i nieliczenie się z ich prawami. Dlatego 8 marca odbędą się marsze, pikiety, happeningi z udziałem kobiet, ale także popierających je mężczyzn. Podobnie jak podczas ubiegłorocznego Czarnego Poniedziałku, tak również i tym razem na mapie miejsc, w których strajk kobiet zostanie zaakcentowany znajdą się Siemiatycze. Lokalne organizatorki dalekie są od agresywnych czy obrażających kogokolwiek działań. Ma być przyjaźnie, wesoło i z sercem, ponieważ hasło siemiatyckiej pikiety brzmi „Mamy serca do protestu”. Organizatorki zapraszają wszystkich, którzy mają chęć i odwagę, do przyłączenia się i wzięcia udziału w przyjaznym happeningu. Odbędzie się on na Placu Jana Pawła, na rogu ul. Pałacowej, o godz. 15.30. Jak mówi koordynatorka siemiatyckiego wydarzenia Beata Siemaszko: - Nie zasłaniaj się wymówkami. Nie walczymy z nikim, walczymy o swoje prawa. Sądzisz, że nie o Twoje? Stań z nami! emi, fot. plakat