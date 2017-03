Ciepła woda z ZMK

Mieszkańcy trzech bloków na ulicy Wysokiej w Siemiatyczach, należących do Zarządu Mienia Komunalnego, pytają o to dlaczego są różne ceny ciepłej wody. Nie tylko w blokach, ale i poszczególnych mieszkaniach.

W jednym z bloków mieszka Wiesław Szejbut. I zastanawia się dlaczego rachunki za wodę są różne w ciągu jednego roku. Podobnie myślą mieszkańcy pozostałych dwóch budynków.

- Dla mnie to chore jest. Jeśli z jednej kotłowni idzie podgrzana woda, to wszyscy mieć powinni jednakową cenę za metr sześcienny. Okazuje się, że np. my mamy 32 zł, a sąsiad ma 18 zł. W następnym bloku jeszcze jest inaczej, mają 29 zł z ułamkami. Z kolei spółdzielnia mieszkaniowa, która także jest podłączona do tej samej kotłowni, ma jednakowe stawki 23,30 zł. Było ostatnio zebranie, ale nie było Berezy (prezes Zarządu Mienia Komunalnego, przyp. red.), aby rozwiązać ten problem. Nie było z kim, bo niby prezes zachorował. Powiedziano nam tylko, że wysoka cena jest przez mały pobór wody. Czyli że cena zależy od ilości pobranej. Czyli im więcej to taniej? To chyba chore. W jednym półroczu mieliśmy cenę 23, a w drugim ponad 30. I nikt nam nie wytłumaczył dlaczego. Tylko rachunki przychodzą. Chociaż na piśmie powinno się informować mieszkańców o podwyżkach.

Prezes ZMK Eugeniusz Bereza twierdzi, że czasy gdy cena za metr sześcienny podgrzanej wody zależna była od metrażu mieszkania skończyły się:

- Cena za podgrzanie 1m3 wody zimnej nie jest sztywno ustalona w taryfie opłat. Jest ona każdorazowo wyliczana po zakończeniu okresu rozliczeniowego w naszym przypadku okresu 6 miesięcy. Wyliczenie tej ceny nie jest procesem skomplikowanym i wygląda to w sposób następujący: sumę miesięcznych kosztów podgrzania wody z okresu rozliczeniowego dzielimy przez ilość zużytych m3 wody ciepłej przez wszystkich mieszkańców danego budynku. W tym miejscu należy zauważyć, że cenę podgrzania wody liczymy indywidualnie dla każdego budynku. W związku z tym mogą i powstają różnice w cenie wody ciepłej w poszczególnych nieruchomościach. Jedną z podstawowych przyczyn powstawania różnic jest ilość zużytej wody. Jak wiadomo woda ciepła w sposób ciągły jest przygotowywana do jej użycia a w prostych słowach podgrzewana w obiegu 24 godziny na dobę bez względu czy zostanie użyta lub nie. Pociąga to za sobą powstawanie kosztów energii cieplnej które muszą być w związku z tym ponoszone. W tym miejscu wytwarza się nam zależność nie wprost proporcjonalna ale jednak pomiędzy ilością zużytej wody a jej ceną. Myślę że dobrze zobrazuje to następujący przykład. W budynku koszty podgrzewania wody w ciągu doby wynoszą 100 zł, i zużyto w owym okresie 5 m3 wody. Cena 1 m3 ciepłej wody wyniesie 100/5 = 20 zł/m3. W drugim budynku zużyto w tym samym okresie 10 m3 wody. Cena dla drugiego budynku ciepłej wody wyniesie 100/10 = 10 zł/m3. Jest to oczywiście tylko hipotetyczny i bardzo skrajny przykład dla zobrazowania tej zależności, oczywiście to tylko jeden z wielu czynników wpływających na wyliczenie ceny wody ciepłej aczkolwiek bardzo istotny. Osoby bardziej zainteresowane tematem zapraszam do naszego biura gdzie postaramy się udzielić wyczerpujących informacji w tym temacie.

Jacek Piotrowski, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot. JP