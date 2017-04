Kury na wolności

Przed Wielkanocą, kiedy jaja stają się wyjątkowo chodliwym towarem, takie rozporządzenie dla kur jest jak przedterminowe, warunkowe zwolnienie więźnia za dobre sprawowanie. 6 kwietnia weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem tzw. ptasiej grypy. Rozporządzenie weszło w życie 6 kwietnia i znacznie złagodziło nakazy i zakazy obowiązujące w tej sprawie od grudnia ubiegłego roku. Wielu hodowców drobiu odetchnęło. Najistotniejsza zmiana znosi nakaz odosobnienia drobiu i innych ptaków w zamkniętych obiektach. Inaczej mówiąc, hodowcy drobiu wreszcie „na legalu” mogą wypuszczać ptaki na zewnątrz. Ponadto nie obowiązuje już zakaz organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków, a także zakaz ich sprzedaży na targowiskach. Złagodzenie tych przepisów nie oznacza jednak, że zagrożenie ptasią grypą całkowicie ustąpiło. W dalszym ciągu obowiązują m.in. następujące środki ostrożności: zakaz pojenia drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki; zakaz wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych; nakaz trzymania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikim ptactwem; konieczność przechowywania paszy w sposób zabezpieczający przed dzikimi ptakami. Hodowcy drobiu w dalszym ciągu mają obowiązek codziennego przeglądania swoich stad oraz zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii przypadków zachorowań. Wciąż należy czyścic oraz odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu. Osoby, które uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne przez 72 godziny powinny się powstrzymać od czynności związanych z obsługą drobiu. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. emi