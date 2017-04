Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. Franceski Michalskiej

10 kwietnia w Bacikach Średnich odbyła się uroczystość nadania Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu imienia dr Franceski Michalskiej, pediatry i ważnej postaci dla Siemiatycz. Na ceremonię przybyli radni Siemiatycz, zarząd powiatu siemiatyckiego oraz marszałek województwa podlaskiego i rodzina dr Michalskiej. Nadanie imienia Franceski Michalskiej ZOL w Bacikach to inicjatywa uczennic z zespołu szkół im. Jana Pawła II w Siemiatyczach Anity Doroszkiewicz i Julii Boguckiej, które również przygotowały i poprowadziły całą uroczystość. Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy pamiątkowej na budynku ZOL, przemawiali: marszałek województwa Jerzy Leszczyński, starosta siemiatycki Jan Zalewski, ks. mitrat Andrzej Jakimiuk, Hanna Zaremba – córka dr Michalskiej oraz przedstawiciel koła Związku Sybiraków Leszek Różański Wszyscy zgodnie chwalili dr Michalską za jej upór, oddanie i pasję w leczeniu dzieci, a także wspominali tę ciepłą osobę Marszałek województwa Jerzy Leszczyński powiedział: - Dla mnie jest to szczególnie wzruszające, ponieważ znałem panią doktor, kiedy mieszkałem w Boratyńcu Lackim. Jeździłem do niej jako młody ojciec z synem, prosząc o poradę. Dobrym uhonorowaniem pani doktor jest właśnie nadanie jej imienia ZOL. Chciałem podziękować za to, co robiła dr Michalska i na ręce pani Hani, córki pani doktor, złożyć kwiaty. - Niespełna dwa tygodnie temu dowiedziałam się, że mama zostanie w ten sposób uhonorowana w Siemiatyczach. Mama oprócz tego, że leczyła dzieci, interesowała się ich dalszymi losami po wyjściu ze szpitala, interesowała się tym, co się dzieje w ich rodzinach. Kiedy dowiedziałam się, że ta placówka, która ma nosić imię mojej mamy to ZOL, ucieszyłam się, bo oprócz leczenia, pacjenci otrzymują tutaj również opiekę, którą ona obdarzała wszystkich swoich podopiecznych – podsumowała Hanna Zaremba, córka Franceski Michalskiej. Maciej Filipowicz, Kurier Podlaski – Glos Siemiatycz, fot MF