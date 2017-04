Ścieki w Kamionce

W środę 12 kwietnia Czytelnicy poinformowali nas, że Kamionką w okolicy mostu przy ul. Kościuszki płynie biały ściek. Na miejscu zobaczyliśmy, że rzeczywiście - z kanalizacji burzowej, w okolicy Polseru, do Kamionki (w pobliżu mostu) spływa biała ciecz, jak myśleliśmy serwatka. Poinformowaliśmy burmistrza, ten - siemiatyckie przedsiębiorstwo komunalne, oczyszczalnię, Polser i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku. Zaraz na miejscu pojawili się pracownicy PK, reakcja Polseru też była natychmiastowa: - 12 kwietnia o godz. 11 nastąpiła awaria pasteryzatora. Pękła płyta sekcji chłodzącej i około 300 litrów surowego mleka dostało się do wody lodowej. W związku z tą awarią do kanalizacji burzowej została wypompowana woda lodowa. Nie było innej możliwości wymiany zawartości zbiornika. Do studni burzowej wpuściliśmy ok. 40 m. szesc. wody (z tym mlekiem – dop. red). - tak brzmi informacja Tomasza Kożuchowskiego, głównego energetyka Polseru, przekazana burmistrzowi, PK i WIOŚ. Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. jsw