Nic o nas bez nas - Podlaski Samorządowy Komitet Protestacyjny

We wtorek 18 kwietnia zawiązał się Podlaski Samorządowy Komitet Protestacyjny. Inicjatywa podlaskich samorządowców, którzy postanowili rozpocząć dyskusję na temat podejścia władz centralnych do samorządności. Choć nie było o tym mowy otwarcie, chodzi zapewne o plany ograniczenia liczby kadencji starostów, wójtów i burmistrzów, o których mówi, od dłuższego czasu, rząd PiS. Statut komitetu podpisali: Mirosław Lech, wójt gminy Korycin, przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, członek zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego i przedstawiciel Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku i przedstawiciel Unii Metropolii Polskich, Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk i przedstawiciel Związku Miast Polskich, Jan Zalewski, starosta siemiatycki i przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Podlaskiego, przedstawiciel Związku Powiatów Polskich. Pierwszym celem nowo powołanego stowarzyszenia ma być forum dyskusyjne pod hasłem Centralizacja kompetencji to wolniejszy rozwój lokalnych społeczności, na które mają być zaproszeni przedstawiciele rządu. Forum ma się odbyć 26 kwietnia w Białymstoku na stadionie miejskim. - Forum to dobre miejsce do dyskusji o przyszłości polskiego samorządu. Zmiany i przystosowanie samorządów do funkcjonowania w XXI wieku są niezbędne, ale ważna jest dyskusja o tych zmianach, żeby nikt nie czuł się wykluczony – skomentował starosta Jan Zalewski. Maciej Filipowicz, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz