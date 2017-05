Czy będzie stadion w Czartajewie?

Podczas niedawnego dnia otwartego szkoły wicestarosta Marek Bobel zapowiadał budowę stadionu lekkoatletycznego w Czartajewie. Jednak wszystko zależy od pozyskania pieniędzy. Na razie trwają prace końcowe przy nowym boisku wielofunkcyjnym. A na stadionie piłkarskim, czyli miejscu, gdzie mają formę szlifować lekkoatleci, trawa po kolana. Dyrektor szkoły Alfred Bajena nie chciał się wypowiadać o budowie stadionu. - To wszystko jest w kompetencjach starostwa, liczę, że budowa stadionu dojdzie do skutku. Na razie cieszymy się, że oddane do użytku w maju zostanie boisko wielofunkcyjne. Od września mam zaplanowane sekcje gier zespołowych, piłki nożnej i lekkoatletyki. Myślę, że tak będzie przy dobrym naborze do klas pierwszych. Z tego boiska będą mogli korzystać także mieszkańcy Czartajewa i Siemiatycz. Budowę stadionu lekkoatletycznego wicestarosta Bobel uzależnił od pozyskania środków finansowych w ministerstwie sportu: - Powiat siemiatycki złożył wniosek o dofinansowanie budowy boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie do ministerstwa sportu. Czekamy teraz na rozstrzygnięcie konkursu. Jeśli będzie rozstrzygnięty pozytywnie, to budowa będzie zrealizowana w 2018 roku. - Kiedy będzie wiadomy wynik konkursu? - Dopiero składanie było do 15 maja. Myślę, że wszystko okaże się w sierpniu. Nie wcześniej. Musimy pozyskać 1,5 mln złotych z ministerstwa. - Jeśli nie będzie tych pieniędzy, co wówczas? - To będzie stan jaki jest, trawa będzie koszona, ale nic się nie zmieni. Jeśli pozyska się środki zewnętrzne, to można będzie mówić o inwestycji. To duże przedsięwzięcie. Wierzę, że te pieniądze z ministerstwa pozyskamy. - Ile swoich pieniędzy trzeba będzie dołożyć? - Namawiamy inne gminy, aby w tym uczestniczyły. W tym gmina Siemiatycze. Tak liczymy, że potrzebne będzie, oprócz wspomnianej ministerialnej kwoty, jeszcze 2 mln. To będzie profesjonalny stadion z certyfikatem. Będą tam mogły się odbywać zawody międzynarodowe. Gdyby były finanse, to roboty zaczęłyby się i skończyły w 2018 roku. Obiekt oddany do użytku byłby jesienią. Żeby była sprawa jasna, to boisko, ten stadion mogłyby użytkować inne osoby, kluby. Nie tylko szkoła. Czy starostwu w roku wyborczym uda się pozyskać punkty u wyborców? Jacek Piotrowski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. JP