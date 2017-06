Kawiarenki czytelnicze to jedno z działań podejmowanych w ramach projektu „Kreatywny czytelnik”, którego partnerem jest siemiatycka biblioteka. Czytelnicy mogą się podczas nich sprawdzić w nowych rolach, są bowiem lektorami, ale też w jakimś sensie recenzentami. Uczestnicy kawiarenek, jak nazwa sugeruje, przy kawie i ciastku, w zupełnie luźnej i kameralnej atmosferze, czytają głośno fragmenty wybranych przez siebie utworów, w ten sposób zachęcając innych do sięgnięcia po daną książkę. Pierwsza kawiarenka skierowana była do młodzieży gimnazjalnej. Podczas ostatniej kawiarenki, która odbyła się w środę, 24 maja, swoimi preferencjami czytelniczymi podzieliła się nieco starsza młodzież, głównie ze szkół ponadgimnazjalnych, ale nie tylko. Książki, po które sięgnęli młodzi zebrani w trakcie tego spotkania były bardzo różne. Dominowała głównie literatura zagranicznych pisarzy, często pozostawiających wiele do życzenia jeśli chodzi o jej jakość. Ale takie pozycje też trzeba czytać, choćby po to, by umieć w dorosłym życiu odróżnić literaturę wartościową od tej słabej. - Takie spotkania mają za zadnie przyciągać ludzi do biblioteki, również tych młodych i sprawiać, by miejsce to tętniło życiem a nie stało puste. Mam nadzieję, że kiedyś uda się nam osiągnąć ten cel – mówiła podczas spotkania dyrektor biblioteki, Ewa Nowik. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. emi