Dworzec PKS na sprzedaż

7 czerwca o godz. 12 odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego siemiatyckiego dworca autobusowego. PKS Nova działkę o pow. 0,4378 ha przy ul. Grodzieńskiej i budynek dworca (o powierzchni użytkowej 180,10 m2) wyceniła na 1.341.000 zł netto. Wadium 30.000 zł. W warunkach przetargu Nova zastrzegła sobie wyznaczenie na sprzedawanym placu na 15 lat dwóch stanowisk autobusowych, umożliwiających zgodne z prawem i zasadami bezpieczeństwa: oczekiwanie przez podróżnych na autobus, podjazd i zatrzymanie się autobusu (również autobusów innych PKS, nie tylko Nova i co ważne - bezpłatnie), celem wysadzenia pasażerów, zabrania pasażerów oraz bezkolizyjny odjazd, umieszczanie rozkładów jazdy autobusów. Potencjalny nabywca dworca musiałby też umożliwić postawienie niewielkiego punktu sprzedaży biletów (o powierzchni co najmniej 3,6 m2, przy czym szerokość tego lokalu nie może być mniejsza niż 1,5 m), umożliwiającego pracę co najmniej 1 osobie oraz obsługę wewnątrz co najmniej 1 interesanta. - Gdyby było to tańsze, to byśmy się interesowali - odpowiada burmistrz Siniakowicz, pytany czy miasto ma zamiar wziąć udział w przetargu. - Wiem jaka jest wartość tej działki. A PKS Nova wycenia ją na grubo ponad 1.500.000 zł. Natomiast było w urzędzie chyba trzech zainteresowanych przetargiem, pytało się o warunki zabudowy i tego typu kwestie. W 2013 roku ówczesny prezes, wtedy jeszcze PKS Siemiatycze, opowiadał o planach modernizacji terenu dworca autobusowego w Siemiatyczach. Miał tam powstać nowoczesny dwukondygnacyjny budynek, gdzie mieściłaby się poczekalnia dla pasażerów, ale też kompleks handlowo-usługowy, biura, miejsca parkingowe. PKS wystąpił o warunki zabudowy, ale jedna ze stron postępowania zaskarżyła decyzję twierdząc, że nowy wysoki budynek spowoduje między innymi poważne zacienienie dla działki i domu prywatnego. Sprawa do dziś nie została ostatecznie rozstrzygnięta. W międzyczasie, w 2015 r. właścicielem PKS Siemiatycze stał się marszałek województwa, który ostatecznie wstrzymał plany przebudowy dworca. Od stycznia 2017 PKS Siemiatycze włączony został w struktury PKS Nova. Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. AK