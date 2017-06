Nowe rondo w Siemiatyczach

Do końca czerwca zakończyć się mają prace w okolicy siemiatyckiego zalewu. W ubiegłym tygodniu przebudowano skrzyżowanie ulic Chopina i Słowackiego. Powstało małe rondo, co też wiąże się ze zmianą organizacji ruchu w tym miejscu. Na przebudowanych ulicach Mickiewicza od Nadrzecznej do Sportowej i Słowackiego są lampy doświetlające przejścia dla pieszych, przejścia w tym tygodniu mają być odpowiednio wzniesione. Wzniesiono również studzienki kanalizacyjne, kierowcy jeżdżą slalomem. Ale już niedługo. Niebawem wylewana będzie kolejna warstwę asfaltu: - Prawdopodobnie od czwartku wylewany będzie asfalt na Słowackiego i Sportowej. Mickiewicza trochę później, po ułożeniu wyniesionych przejść - mówi burmistrz Siniakowicz. - Przepraszamy za utrudnienia. Wartość inwestycji to 918.143,22 zł. Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. AK