Muzyczne wakacje - Zamiast do Opola, przyjedzie do Siemiatycz

Skończyły się Dni Bielska Podlaskiego, zbliża się czas wszelkiej maści "dni" i innych wakacyjnych festynów. Dni Siemiatycz za to w tym roku nie będzie. Najbliższe - 18 czerwca VIII Ziołowe Nadbużańskie Spotkania w Korycinach z "Preludium" jako gwiazdą wieczoru. 24 czerwca w Drohiczynie w ramach Nocy Świętojańskiej "Horpyna", na Dniach Drohiczyna, pod koniec lipca "Stachursky". Na Dniach Mielnika (1-2 lipca), "Stawar" i "Mejk" gwiazdą ma być Natalia Szroeder. Na tegorocznym Festiwalu "Z wiejskiego podwórza" w Czeremsze (21 - 23 lipca) wystąpią: "Raz Dwa Trzy", "Lelek", "Kapela ze Wsi Warszawa", "Dziady Kazimierskie", DJ WOJ, "Chłopcy Z Nowoszyszek", "Warsaw Balkan Madness", "Teatr Delikates", "Czeremszyna" i goście zza granicy: "Troitsa" (Białoruś), "La Fanfarria Del Capitan" (Argentyna), "Aurevoir" (Węgry), "Horyna" (Ukraina), "Fanfara Tirana Meets Transglobal Underground" (Albania /UK).\ Trwają ostatnie ustalenia z gwiazdami imprez w Ciechanowcu czy w Mielniku (sierpniowe Dialogi Muzyczne). W Siemiatyczach na sierpniowym Blues Festiwalu wystąpi "Luxtorpeda". Nie będzie za to Dni Siemiatycz. - Uważam, że cały czas trzeba się rozwijać i iść do przodu - wyjaśnia burmistrz Siemiatycz, Piotr Siniakowicz. - Myślę, że dotychczasowa formuła "Dni Siemiatycz" trochę się zużyła i spowszedniała. Dlatego szukałem czegoś nowego. Zamiast "Dni Siemiatycz" będzie "Lato z Radiem": - Jestem pewny, że ta w pełni profesjonalna impreza zaspokoi oczekiwania naszych mieszkańców i będą się dobrze bawić przy występach najlepszych polskich gwiazd. Udało nam się z Polskim Radiem Program 1 zorganizować 9 lipca święto naszego miasta, podczas którego mieszkańcy i turyści będą mieli przyjemność przeżycia koncertu “Lata z Radiem 2017”. Początek imprezy – godzina 16.00, imprezę zakończy pokaz sztucznych ogni ok. godziny 23.00. Podczas imprezy odbędą się konkursy dla publiczności, zabawy dla najmłodszych i promocja miasta w Programie 1 Polskiego Radia. Na scenie wystąpią Maciej Pol - iluzjonista nagradzany na wielu międzynarodowych festiwalach sztuki iluzji; młody wokalista Mateusz Mijał; zespół Szafa Gra, mający w swoim repertuarze piosenki z lat 70. 80. i 90. Przed supergwiazdą wystąpi gwiazda – Michał Szpak, nasz reprezentant na ubiegłorocznym konkursie piosenki europejskiej, laureat nagrody Super Artysta oraz Grand Prix Złote Opole na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 2016 r. A supergwiazdą jest... Maryla Rodowicz – Tej pani chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Już dzisiaj serdecznie zapraszam na "Lato z Radiem" w Siemiatyczach i życzę udanej zabawy. Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz