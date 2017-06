Siemiatycze – zalew przed sezonem

Wakacje już za chwilę. Czy miasto jest gotowe przed kolejnym sezonem turystycznym i o przygotowanie plaży - na ostatniej sesji pytał radny Onieszczuk. - Co roku mieliśmy problem z ratownikami. W tym roku problem się trochę rozwiązał. Na chwilę obecną mamy 4 wolne miejsca, chętnych jest chyba 6 osób. Niedługo te osoby zostaną wybrane. Dodatkowo dwóch pracowników MOSiR-u odbyło szkolenia w tym roku, więc w razie jakichś awarii, niedyspozycji czy potrzeby zwiększenia tej obsady, to mamy wolne moce. Zawsze staramy się żeby w weekendy tych ratowników było o jednego więcej. Przepisy wymagają dwóch, staramy się żeby było przynajmniej trzech. Dowieźliśmy trochę piasku, kilka razy w roku odbywa się całościowe przesiewanie piasku na plaży. Wykonuje to firma zewnętrzna, a chodzi o to, by wybrać te wszelkie zanieczyszczenia, kapsle, szkło itp. Stąd apel o rozsądne korzystanie z tego miejsca. Dokładamy wszelkich starań, żeby tam było schludnie i czysto, podlewamy trawę, 7 dni w tygodniu sprzątamy, zaczęliśmy już nawet przychodzić w soboty i niedziele, by w weekend też można było tam przyjemnie i w cywilizowanych warunkach spędzić czas. Wciąż pracujemy nad czystością wody, efekty są już widoczne – wyjaśniał dyrektor MOSiR-u, Mariusz Pyzowski. Bywający na miejskiej plaży z pewnością zauważyli powstający nowy obiekt. Przeszklony, nietypowy bo na planie koła, budynek będzie nową siedzibą wypożyczalni sprzętu wodnego, ale też punktem gastronomicznym. Latem chłodzącym, a zimą grzejącym. Na profilu facebookowym firmy „Piękny Wschód” ogłoszono konkurs na nazwę nowego miejsca na turystycznej mapie Siemiatycz. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. emi