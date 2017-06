Otwarcie boiska w Czartajewie

Nowo otwarte 14 czerwca boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie ma służyć również okolicznym mieszkańcom. Na ogrodzonym terenie znajdują się boiska do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, a według jednego z nauczycieli, także do gry w piłkę nożną (futsal). Koszt budowy oświetlonego obiektu wyniósł ok.800 tysięcy zł. Na który złożyły się: powiat siemiatycki, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gmina Siemiatycze. Otwarcia boiska dokonali min. senator Tadeusz Romańczuk, starostowie, wójt gminy Siemiatycze, przedstawiciele wojewody i marszałka województwa. Wyświęcenia dokonali: ks. Jarosław Błażejak i ks. Andrzej Jakimiuk. Były także prezenty w postaci piłek od dyrektorów siemiatyckich szkół. - Bardzo mi się podoba boisko. Trenuję siatkówkę i teraz myślę, że zajęcia będą w nowym miejscu – powiedziała uczennica II klasy Technikum Ekonomicznego Natalia Dorotkiewicz. Należy wierzyć, że boisko także w czasie wakacji będzie dostępne dla chętnych do gry w piłkę. Jacek Piotrowski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz , fot. JP