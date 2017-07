Wichury na Podlasiu

Tysiące gospodarstw bez prądu, niekiedy przez kilka dni. Zerwane linie telefoniczne, zablokowane drogi, hektary połamanych lasów, pozrywane dachy. Na szczęście bez ofiar w ludziach. 29 czerwca Podlaskie nawiedziła kilkuminutowa wichura. Strażacy i energetycy mieli pełne ręce roboty przez kilka dni, i to po obu stronach Bugu. Do zerwanych dachów, powalonych drzew tarasujących drogi, strażacy w powiecie siemiatyckim wyjeżdżali 52 razy. W sumie w akcjach udział wzięło 59 zastępów i 246 strażaków. W powiecie bielskim było podobnie. Do 51 zdarzeń, wyjeżdżały 22 zastępy i 150 strażaków. Interwencje w powiecie łosickim dotyczyły usuwania powalonych drzewa, oraz połamanych gałęzi z ulic i budynków. Wiatr uszkodził 20 domów, 12 budynków gospodarczych, najwięcej w gminie Platerów i Sarnaki. W zdarzeniach odnotowano straty na sumę ok. 607.000 zł. W powiecie hajnowskim do zdarzeń związanych z wiatrami strażacy wyjeżdżali 17 razy, 12 zastępów, 96 strażaków. W powiece wysokomazowieckim - `15 zdarzeń, w których wzięły udział łącznie 23 zastępy i 123 strażaków. Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, MF, fot JP i czytelnicy