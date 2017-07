Lądowisko również w nocy

W minionym tygodniu oficjalnie oddano do użytku wyremontowane lądowisko przy szpitalu w Siemiatyczach dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Starania o modernizację rozpoczęły się w 2012 r. Po kilku latach zabiegania ze strony różnych osób, inwestycję udało się zrealizować. Aktualnie lądowisko to nie tylko odnowiona płyta, ale również drogi dojazdowe, specjalistyczne oświetlenie oraz system naprowadzania śmigłowców, co wreszcie pozwoli na również nocne lądowania. - Koszt tej inwestycji to niespełna milion zł. Serdecznie dziękuję panu wojewodzie za to, że wystąpił z wnioskiem do ministra zdrowia, żeby ten wpisał to lądowisko do realizacji. Dziękuje wszystkim za udzielone wsparcie. Wierzymy, że ta inwestycja znacząco wpłynie na poprawę jakości usług świadczonych w SP ZOZ Siemiatycze, bo będziemy mogli szybko i skutecznie korzystać z innych, specjalistycznych jednostek – mówił podczas otwarcia lądowiska dyrektor siemiatyckiego szpitala, Andrzej Szewczuk. W głównej mierze inwestycja została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, z Programu Infrastruktura i Środowisko, z którego pochodziło ok. 850 tys. zł. Kwotę ok. 100 tys. zł zainwestowało starostwo. Bez poświęcenia i przecięcia wstęgi nie byłoby otwarcia, więc i tym razem elementy te pojawiły się obok standardowych przemówień. Lądowisko poświęcili duchowni obu wyznań, zaś symboliczną wstęgę przecięli: Andrzej Szewczuk (dyrektor SP ZOZ), Bohdan Paszkowski (Wojewoda Podlaski) Stefan Krajewski (Wicemarszałek Województwa Podlaskiego), Jarosław Zieliński (wiceminister MSWiA), Jan Zalewski (starosta siemiatycki), Marek Bobel (wicestarosta) oraz biskup senior Antoni Dydycz. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot emi