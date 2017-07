Święto Policji W Siemiatyczach

W piątek, 14 lipca, na placu przed budynkiem starostwa w Siemiatyczach odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Przedstawiciele funkcjonariuszy z liczącej obecnie 83 stanowiska Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach, w towarzystwie najbliższych, rodzin oraz wielu zaproszonych gości ponad 2,5 godziny w pełnym umundurowaniu prażyli się w słońcu wysłuchując wielu przemówień, podziękowań i życzeń. Coroczne Święto Policji, obchodzone od 1995 r., to doskonała okazja do tego, by poszczególnym funkcjonariuszom wręczyć awanse zawodowe, stosowne odznaczenia i medale. Tak też było i tym razem. Akty mianowania na wyższe stopnie służbowe wręczali: sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Daniel Kołnierowicz oraz komendant siemiatyckiej policji Maciej Wesołowski. I tak: - Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” za zaangażowanie w wykonywanie zadań służbowych i wykazywany przy tym profesjonalizm, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, otrzymali: starszy aspirant Mirosław Stefaniuk oraz młodszy aspirant Radosław Antoszczuk; - stopień komisarza otrzymali: Jarosław Poniatowski i Andrzej Trojanowski; - stopień aspiranta przyznano Joannie Pietras-Mięsak; - młodszym aspirantem policji został Łukasz Daniluk; - stopień sierżanta policji otrzymał Marek Wichowski, posiadający stopień wojskowy - stopień aspiranta sztabowego przyznano Janowi Pawluczukowi i Aleksandrowi Wojtkowskiemu; - stopień starszego aspiranta otrzymali: Janusz Dral, Adam Gawryluk i Norbert Szymczuk; - aspirantami zostali: Łukasz Abramowski, Radosław Antoszczuk, Igor Mironkiwiecz; - stopień młodszego aspiranta uzyskali: Krzysztof Jakubiak i Radosław Koczerewicz; - sierżantem sztabowym mianowano Adriana Jakoniuka; - straszym sierżantem został Mateusz Łubko; - stopień sierżanta otrzymali: Leszek Kamiński, Grzegorz Plewa, Paweł Starczewski i Radosław Tymoszewicz; - stopień starszego posterunkowego przyznano Mariuszowi Kosińskiemu, Andrzejowi Skiepko, Marcinowi Szpańskiemu. Komendant Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przyznał pieniężne nagrody motywacyjne funkcjonariuszom, którzy zajęli I i II miejsce w plebiscycie „Dzielnicowy Podlasia 2017”: Tomaszowi Prochowiczowi z Posterunku Policji w Nurcu-Stacji oraz Radosławowi Antoszczukowi z posterunku w Dziadkowicach. Panowie ci otrzymali również pamiątkowe grawertony od władz Powiatu Siemiatyckiego. Dla zazdroszczących policjantom dobra informacja – w siemiatyckiej komendzie jest 5 wakatów. Dołączamy się do morza pozytywnych słów i życzeń płynących tego dnia pod adresem policjantów. Życzymy byście, jak mówił jeden z gości, byli uosobieniem wartości zapisanych w policyjnej rocie. Dziękując za waszą rzetelną i sumienną służbę, życzymy by nigdy nie zanikła w was wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Glos Siemiatycz, fot. emi