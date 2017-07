Łóżka porodowe z czasów PRL

Radny Paweł Kowalczyk wystąpił do zarządu powiatu z wnioskiem o zakup do siemiatyckiego szpitala nowych łóżek porodowych. „ (…) Chciałbym wyjaśnić, że łóżka porodowe w naszym szpitalu mają tyle lat, co szpital, czyli ponad 40. (…) Mimo częstych konserwacji i dbałości o nie, wiele tysięcy porodów zostawiło swój ślad i konieczny jest zakup nowych”. Stwierdzenie o tysiącach porodów poparte zostało garścią danych statystycznych dotyczących liczby urodzeń w siemiatyckim szpitalu w poszczególny latach. I tak: w 2012 r. na świat w tej placówce przyszło 391 dzieci, w 2013 r. – 355, w 2014 r. – 353, w 2015 r. – 388, w 2016 r – 400, w 2017 (stan na początek lipca) – 200. Do wniosku radny dołączył swoją opinię: „Oddział Ginekologiczno-Położniczy w siemiatyckim szpitalu jest nowoczesny, przyjazny, na miarę XXI wieku. Personel z kierownikiem oddziału, całym zespołem lekarskim i położnymi oraz pielęgniarkami zapewnia fachową i czułą opiekę. Wyposażenie sali porodowej w nowoczesny sprzęt spowodowałoby, że przyszli rodzice czuliby opiekę władz powiatu (…). Średni koszt takiego łóżka to ok. 30 tys. zł. Obecny na sesji dyrektor SP ZOZ w Siemiatyczach, Andrzej Szewczuk, poinformował, że szpital jest w trakcie nawiązywania współpracy z włoską fundacją, efektem której może być pozyskanie łóżek na wszystkie oddziały szpitalne. Czas pokaże. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AK