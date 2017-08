Siemiatyckie Targi Pogranicza po raz XII

Blisko 70 wystawców, setki zwiedzających i upały – to bilans ostatniej niedzieli w Siemiatyczach. Lejący się z nieba żar nie odstraszył ani producentów, ani potencjalnych klientów. Na XII Siemiatyckich Targach Pogranicza, które odbyły się w minioną niedzielę, zaprezentowało się prawie 70 wystawców, głównie z Podlaskiego, Mazowsza i Lubelszczyzny, a ich produkty oglądały setki zwiedzających. Swojskie wędliny, pieczywo, ser, zioła, miód, mąka, regionalne napoje, smakołyki tatarskie - jak chociażby pierekaczewnik w kilku wersjach czy wyroby cukiernicze to tylko niektóre produkty prezentowane przez wystawców z branży spożywczej. Na targach nie zabrakło ogrodników oraz rzemieślników i rękodzielników z rozmaitym asortymentem, np. wiklinowymi koszami, chodnikami, produktami z pszczelego wosku czy nietypowymi instrumentami muzycznymi jak ligawki. Najmłodsi zwiedzający mieli do dyspozycji bogaty plac zabaw. Jak zwykle podczas targów zorganizowane zostały konkursy na najciekawsze stoiska. Komisja konkursowa oceniła stoiska według kryteriów zawartych w regulaminie konkursowym i wybrała zwycięzców. I tak najlepsze stoisko wystawowe w kategorii przemysłowej zaprezentowało Przedsiębiorstwo Komunalne z Siemiatycz. Najciekawsze stoisko rękodzieła regionu siemiatyckiego wystawiła Monika Omelańczuk, właścicielka studia LaFlor z Siemiatycz. Nagrodę za najlepsze stoisko wystawowe w kategorii spożywczej odebrali właściciele firmy „Poleskie specjały” z Terespola, specjalizującej się w produkcji mięs i wędlin. W konkursie na smakołyk targów wygrała pani Krystyna Łukaszuk z Korycina, producentka regionalnego sera korycińskiego. Tradycyjnie również na najciekawsze stoisko głosowali sami odwiedzający. Nagrodę publiczności, z ilością 171 głosów, otrzymało Przedsiębiorstwo Komunalne z Siemiatycz. XII Siemiatyckim Targom Pogranicza towarzyszył VI Międzynarodowy Festiwal „Kultura Bez Granic” (w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur). Na festiwalowej scenie od godz. 15 prezentowały się zespoły ludowe i folklorystyczne. Organizatorami imprezy byli: Burmistrz Miasta Siemiatycze, Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych i Siemiatycki Ośrodek Kultury. Nasz tygodnik sprawował patronat medialny nad wydarzeniem. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot emi