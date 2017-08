Nie tylko esperal. Jak wyjść z nałogu?

Siemiatycka poradnia leczenia uzależnień działa od 2006 r. O tym, co czeka na tych, którzy decydują się skorzystać z pomocy lekarzy i terapeutów, opowiada dr Zenon Sidun.

- Na czym polegają przyjęcia lekarskie?

- Na diagnostyce i na obserwowaniu leczenia farmakologicznego. Po okresie leczenia farmakologicznego albo zaraz po samej diagnostyce, kiedy pacjent nie wymaga leczenia farmakolo­gicznego, kieruje się go na psychoterapię. To zajęcia, które są rozłożone na przestrzeni czasu, trwają kilka miesięcy. Podjęliśmy też psychoterapię grupową. Niezależnie od niej codziennie prowadzona jest psychoterapia indywidualna.

- Kto zgłasza się na terapię indywidualną?

- Do poradni zgłaszają się pacjenci skierowani przez komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Siemiatyczach lub przez takie same komisje z sąsiednich gmin. Ci pacjenci kierowani są przymusowo, ale z całego powiatu zgłaszają się również pacjenci dobrowolni. Przychodzą tu osoby, które mają podjąć terapię, ponieważ nie wymagają leczenia farmakologicznego. Natomiast potrzebujących leczenia farmakolo­gicznego kierujemy na terapię, kiedy są już na ukończeniu leczenia farmakologicznego. Pacjent musi być świadomy. Na skutek działania leków uspokajających, przeciwlękowych i przeciwpsychotycznych pacjent może mieć spowolnione reakcje. Są to leki, które zabezpie­czają pacjenta od pojawienia się psychozy albo urywają ciąg. Przy lekach uspokajających najczęściej stosuje się anticol, który jest środkiem zabezpieczającym przed podjęciem picia. To nie jest sensu stricto lek, to powiedzmy „bat”. Po tym środku występują zaburzenia krążenia, zaburzenia oddychania, wzrost ciśnienia. Pacjent czuje się bardzo źle i kiedy bierze ten środek, mamy pewność, że przerywa picie i zaczyna trzeźwieć. W okresie trzeźwienia potrzebny jest ewentualnie drugi lek uspokajający, który zabezpiecza przed wystąpieniem psychoz, przed pojawieniem się lęków, niepokoju, bezsenności. Czasami w okresie abstynencyjnym może pojawiać się depresja, dlatego czasem stosuje się delikatne leki antydepresyjne, żeby pacjent miał komfort psychiczny przy prowadzonej psychoterapii.

- Kto korzysta z esperalu?

- To przypadki sporadyczne. Są ludzie, którzy nie mają zaufania do siebie i nie chcą systema­tycznie przyjmować leków. Wolą implantację tabletek, które gwarantują im mniej więcej rok abstynencji. Jeśli zaczną pić wcześniej, początkowo wydaje im się, że nic się nie dzieje, ale to jest działanie na zasadzie kropelkowej. Mówi się, że kropla kruszy nawet skałę, tak samo jest z esperalem. W czasie kiedy pacjent podpija alkohol, dochodzi do uszkodzenia trzustki, wątroby, serca itd. Pijący robi sobie krzywdę i nie czuje tego. Po jakimś czasie pacjent ma problemy z działaniem układu pokarmowego, układu krążenia… Jeśli pije, bo jeśli nie, lek nie ma skutków ubocznych.

- Wszywa się go pod skórę?

- Esperal wydziela małe równomierne ilości do krwi. Wszywa się go najczęściej w pośladek albo pod łopatkę, pod powięź mięśniową. Tak, żeby nie był możliwy do usunięcia. Do tego uciekamy się bardzo rzadko. To bardzo kosztowne, jedna porcja leku kosztuje w granicach 170 zł + robocizna, leki, opatrunki to wychodzi ok. 400 do 500 zł.

- Ile kobiet przychodzi do poradni?

- Kobiet w poradni jest stosunkowo dużo. Niezależnie od osób uzależnionych, jest jeszcze grupa kobiet współuzależnionych. To są matki, żony, to są rodziny. Najczęściej uczęszczają tu na leczenie farmakologiczne, a potem kierujemy je na psychoterapię indywidualną. Dlatego że one też muszą poznać problem choroby alkoholowej jako taki, a jednocześnie nauczyć się żyć z tym problemem. Jeśli jest to rodzina, która nie rozpadła się i ma funkcjonować dalej, to osoba z rodziny musi wiedzieć jak funkcjonować z osobą uzależnioną.

Eleni Kryńska, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot EK

Grupy AA:

Bielsk Podlaski – Klub „Promień”, ul. Sienkiewicza Henryka 11A; tel. 857305259

Ciechanowiec - Grupa „Ostoja” , ul. Mickiewicza 29A

Hajnówka - Hajnowskie Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Klubu Abstynentów "Dąb", ul. Ks. Wierobieja 18, tel. 85 682 35 27

Łosice – „Przebudzenie” ul. 11-go listopada 15; „U Zygmunta-Feniks” , ul. Narutowicza 2B

Siemiatycze - "Ignis", 11 Listopada 44 (klub abstynenta IGNIS), tel 509 081 886

Wysokie Mazowieckie – „Gloria Victis”, ul. Ludowa 19