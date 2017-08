Na plaży nie musi być nudno

Słoneczna pogoda, piasek, woda oraz dużo zabawy i dziecięcego śmiechu. Tak w skrócie wyglądała siemiatycka plaża w sobotę 12 sierpnia. Wszystko za sprawą animacji, za które odpowiadała firma „Ogarnij bazę”. Dzieci mogły tańczyć na plaży, wziąć udział w zawodach mając na sobie alkogogle i tym sposobem przekonać sie jak odbiera otoczenie i porusza się osoba nietrzeźwa, mogły puszczać ogromne bańki mydlane czy przekonać się kto jest szybszy: drewniany żółw czy drewniany ślimak? Najzabawniejsze jednak było tworzenie na własnym ciele „panierki” z piasku. A na koniec oczywiście odbyła się wyczekiwana przez wielu bitwa balonowa. Choć w grach i zabawach brały udział głównie dzieci, nic nie stało na przeszkodzie, aby dołączyli się do nich dorośli. Z czego kilku nawet skorzystało. Było głośno i aktywnie, a reakcje dzieci pokazały jednoznacznie, że miejska plaża nie musi być nudna. Może być ogromnym placem zabaw albo piaskownicą. To dobra wskazówka na przyszłe sezony wakacyjne, bo należy powiedzieć, że czegoś takiego w ofercie letnich imprez brakowało. Czegoś, co byłoby przeznaczone wyłącznie dla dzieci, angażowało je, a nie byłoby, potocznie mówiąc, oklepane na naszych terenach. Owszem, oferta MOSIR-u skierowana do dzieci każdego roku jest dość różnorodna, a i imprez w stylu koncertowym np. „Flow Festiwal” mamy sporo. Nie każdy jednak musi pasjonować się sportem, a koncerty… cóż, zwykle zajmują starsze grupy wiekowe. Eleni Kryńska, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot EK