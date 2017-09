Świetlica dla seniorów

Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku w Krupicach, gm. Siemiatycze, powstanie Klub „Senior+”. Dwupoziomowy budynek typu słupek, w którym niegdyś mieścił się urząd gminy, to obiekt z potencjałem, który od lat nie był remontowany. Nadarzyła się więc okazja, by budynek poddać gruntownemu remontowi w ramach zadania „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+”. Wstępny kosztorys zakładał, że inwestycja będzie kosztowała 175 tys. zł brutto. W ramach przetargu wpłynęły 2 oferty, obie znacznie droższe niż wstępne kalkulacje. Jedna na kwotę 205 tys. zł złożona przez firmę „Usługi Remontowe Marek Jachimczuk” ze wsi Smolugi, druga na 324 tys. zł zaoferowana przez firmę „WIKBUD Wiesław Kiśluk” z Siemiatycz. Dlatego gmina musiała zwiększyć budżet na to zadanie o blisko 41 tys. zł. Na realizację tej inwestycji gmina otrzymała również dofinansowanie w wysokości 138 tys. zł w ramach rządowego Wieloletniego Programu „Senior+”. - Będą mogli tam przyjść seniorzy, po 60 roku życia i spędzić czas. Zatrudnimy osobę, która będzie zajmowała się organizacją zajęć dla seniorów. Będzie tam sala telewizyjna, sala rekreacyjna z jakimiś rowerkiem czy bieżnią. Na pewno będą też zajęcia z komputerem. Myślę, że świetlica będzie tętniła życiem, a co dokładnie będzie się tam działo, to uzależniamy od oczekiwań potencjalnych uczestników tego programu – wyjaśnia wójt gminy Siemiatycze, Edward Krasowski. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz