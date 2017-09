Piknik PełnoAktywnych

Czasy myślenia, że niepełnosprawny znaczy gorszy powoli skutecznie odchodzą do lamusa. Udowadniają to chociażby członkowie grupy „PełnoAktywni”, działającej w Siemiatyczach. Podczas trzeciego Pikniku PełnoAktywnych, który odbył się na zakończenie wakacji, 30 sierpnia w Siemiatyczach, można było zobaczyć, ile pozytywnej energii drzemie w tych ludziach. Chcą się nią dzielić także z innymi, dlatego na swój piknik zaprosili również gości – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Dołubowa. - Przyjaźnimy się z PełnoAktywnymi i dlatego chętnie skorzystaliśmy z ich zaproszenia. A dla naszych uczestników WTZ to kolejna okazja do fajnych zajęć w terenie – mówiła Aneta Kosińska, opiekunka uczestników WTZ w Dołubowie. Przez kilka godzin nad zalewem, na terenach MOSiR-u, było gwarnie i wesoło. A ponieważ pogoda sprzyjała, trzeba było jakoś spożytkować tę energię. PełnoAktywni i ich goście wzięli udział w wielu grach i sportowych konkurencjach (bule, przeciąganie liny itp.) i bez problemu udowodnili, że zdrowy duch to podstawa aktywności, która jest w stanie pokonać wszelkie utrudnienia. Aktywny dzień w plenerze zakończyło ognisko i wspólna piknikowa biesiada. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot. emi