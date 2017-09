Narodowe Czytanie 2017

2 września w całym kraju odbyła się 6 edycja Narodowego Czytania, czyli ogólnopolskiej akcji publicznego czytania wybitnych dzieł polskiej literatury, zapoczątkowanej w 2012 r. przez ówczesnego prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. W tym roku na warsztat został wzięty młodopolski dramat autorstwa Stanisława Wyspiańskiego, pt. „Wesele”. Od pierwszej edycji, za sprawą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach, Narodowe Czytanie organizowane jest także w naszym mieście. Tegoroczne edycja odbyła się w miejskim amfiteatrze. Organizatorzy dbają o to, aby każdego roku w akcji uczestniczyła inna grupa społeczna, dlatego w tym roku w role bohaterów „Wesela” wcielili się uczniowie siemiatyckich szkół. Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach: Dominik Borowski, Michał Rozwadowski, Gabriela Boguszewska, Anna Jaroszewicz, Karina Kuźmik, Mateusz Sidorowicz, Wiktor Daciuk, Dawid Radziszewski, Aleksandra Granatowska (przygotowani przez autorkę tej relacji). Tuż po nich wystąpili uczniowie z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II: Wiktoria Korniluk, Emilka Żurakowska, Marcin Siekierko, Michał Stradczuk (przygotowani przez Joannę Gołubkiewicz). Gościnnie wsparł ich Eryk Nowik. W trzeciej odsłonie fragmenty „Wesela” czytali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej: Tomasz Walendziuk, Bartosz Mularczuk, Katarzyna Arcimowicz, Julia Kondraciuk (przygotowani przez Katarzynę Nielipińską). I choć tekst Wyspiańskiego nie należy do najłatwiejszych, ani w przekazie, ani w formie, to jednak okazało się, że młodzież doskonale poradziła sobie z konwencją młodopolskiego dramatu. Dość naturalnie w wydaniu naszej młodzieży brzmiały kwestie bohaterów dramatu, stylizowane na gwarę podkrakowskiej wsi z jej charakterystycznym mazurzeniem. - Szanowni państwo, nikt za nas polskiej literatury nie będzie czytał. Nie zrobi tego Anglik, Norweg ani nikt inny. Nasza w tym rola. To my powinniśmy czytać polską literaturę, nawet jeśli nie jest ona zbyt prosta. Tak przecież m.in. ujawnia się nasz patriotyzm – zachęcała do lektury polskich dzieł dyrektor MBP w Siemiatyczach, Ewa Nowik. Wszyscy uczestnicy Narodowego Czytania otrzymali na pamiątkę egzemplarz dramatu Wyspiańskiego. Tradycyjnie, jak przy poprzednich edycjach, każdy kto przyniósł własny egzemplarz dramatu, mógł na nim postawić pamiątkową pieczątkę otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP. Warto wspomnieć o tym, że dzieło do kolejnych edycji Narodowego Czytania, spośród wskazanych przez Instytut Badań Literackich PAN, wybiera społeczeństwo polskie w drodze internetowego głosowania. W tym roku z dramatem Wyspiańskiego przegrały takie teksty jak: „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, „Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Beniowski” Juliusz Słowackiego. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot. emi