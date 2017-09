Pokażcie swoje pasje

W niedzielę 10 września na terenie rekreacyjnym przy zalewie nr 1 w Siemiatyczach zaprezentowało się kilkanaście organizacji na czwartym Pikniku Organizacji Pozarządowych. - Zaczęliśmy 4 lata temu dzięki projektowi napisanemu przez Urząd Miasta „Dla Siemiatycz. Razem!”, gdzie spotkało się 25 organizacji działających na terenie miasta. Przez dwa lata szkoliliśmy się podczas warsztatów potrzebnych ludziom, działającym w organizacjach pozarządowych. Warsztaty zakończyły się Targami Organizacji Pozarządowych, a my kontynuujemy to przedsięwzięcie do dziś – tak o początkach wydarzenia opowiadała Jolanta Sobesiuk, przedstawicielka Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej. Burmistrz miasta Siemiatycze, otwierający wydarzenie przywitał jego uczestników słowami: - Pogoda dopisała, humory też, zatem życzę państwu udanych wrażeń. Pokażcie swoją pasję, to co lubicie i robicie najlepiej. Są to bardzo trafne słowa. Raz do roku każdy w mieście, kto angażuje się w działalność wolontariacką czy taką, którą po prostu lubi, może się tym pochwalić. A osoby nie mające pomysłu na to, co zrobić z wolnym czasem, mogą tego dnia zdobyć odrobinę inspiracji. Mogą też po prostu dowiedzieć się, jakie mamy w Siemiatyczach organizacje NGO, jeśli nie wiedziały. W ubiegłą niedzielę na terenie rekreacyjnym przy zalewie nr 1 zaprezentowało się kilkanaście organizacji pozarządowych: Warsztaty Terapii Zajęciowej, STH Szwadron, Stowarzyszenie Rycerz, Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej, Klub Literacki, Klub Amazonki, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej Wokaliza, MKS Cresovia, Fundacja Ratujmy, UKS Lider, UKS Danex, KKS Orzeł, UKS Kangur, Towarzystwo Sportowe Siemiatycze, Klub Hodowców Miłośników Gołębi Pocztowych, Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej Małe Podlasie. Obok nich na pikniku swoje namioty mieli także przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Komendy Powiatowej Policji. Po raz pierwszy do akcji włączyła się firma Gaz System. Inicjatywa została objęta patronatem Burmistrza Miasta Siemiatycze, a organizację wsparł SOK oraz MOSiR. Każda organizacja miała swoje przysłowiowe 5 minut przed publicznością. Obecni na targach mogli spróbować jazdy konno, posłuchać lokalnego zespołu Omorfos, obejrzeć występ Małego Podlasia, skorzystać z gier i zabaw przygotowanych przez siemiatyckie kluby sportowe. Można było też zjeść korowaja, czy zrobić zdjęcie w foto budce. Atrakcji sporo i organizacji NGO, które zapewniały je mieszkańcom, jak na takie niewielkie miasto, też. Dobrze to o nas świadczy, jako o aktywnych obywatelach. Warto też zauważyć, że projekt „Dla Siemiatycz. Razem!”, który dał początek targom był współfinansowany z funduszów Unii Europejskiej. To właśnie jeden z przykładów (malutki, niknący w masie wielu innych tego typu przedsięwzięć) tego, jak wszyscy korzystamy z bycia jej członkiem, często o tym zapominając. Eleni Kryńska, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot EK