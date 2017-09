Piknik na osiedlu Wysokie

W niedzielę, 17 września, na osiedlu Wysokie odbył się Piknik Rodzinny. Pogoda nie dopisała, dlatego imprezę trzeba było przenieść do sali gimnastycznej SP nr 3. Dopisało za to zainteresowanie mieszkańców. Przez trzy godziny do dyspozycji licznie przybyłych dzieci pozostawały dmuchańce, do których wciąż ustawiały się kolejki, z każdą chwilą coraz dłuższe. Chwilę w kolejce trzeba było również postać czekając na grillowane kiełbaski. - Idea pikniku nie wzięła się znikąd. Mieszkańcy tego osiedla doskonale wiedzą, że zakończyliśmy inwestycję polegającą na wymianie sieci ciepłowniczej. To jest takie nasze podziękowanie dla mieszańców za cierpliwość, bo musieliście państwo zmagać z rozkopanymi kanałami i innymi utrudnieniami. I chociaż wszystko poszło sprawnie i bez problemów, to w taki sposób chcieliśmy się zrewanżować za waszą wyrozumiałość, u jednych większą, u innych mniejszą – mówił podczas pikniku burmistrz Piotr Siniakowicz. - Piknik ten skierowaliśmy do mieszkańców osiedla „Wysokie” w szerokim rozumieniu, łącznie z pobliskimi ulicami, w związku z zakończeniem wymiany sieci ciepłowniczych i instalacją nowoczesnych węzłów kompleksowych w 24 budynkach mieszkalnych, w blokach zarówno spółdzielni mieszkaniowej, jak i ZGM. Inwestycja spora i ważna, ale i uciążliwa dla mieszkańców. Stąd pomysł by się spotkać na jej zakończenie. Inwestycja się udała, przebiegła sprawnie, bez zakłóceń, funkcjonuje, wykonawca się sprawdził i dlatego należało się spotkać z mieszkańcami w takiej formie pikniku, żeby podsumować zadanie, które przyniesie korzyści zarówno dla mieszkańców bloków, jak i dla spółki – mówił prezes PK, Bogusław Zduniewicz. - Fajny pomysł, szkoda tylko trochę, że pogoda nie dopisała. Moim dzieciom jednak to nie przeszkadza, zziajane i uśmiechnięte kolejny raz stoją w kolejce na zjeżdżalnię. Dorośli mogą się spotkać, porozmawiać, poczęstować się tym, co organizatorzy przygotowali. To też dobry sposób na integrację społeczeństwa, zwłaszcza w tych komputerowych czasach - powiedziała nam jedna z pań obecnych na pikniku. Wydarzenie zorganizowali: burmistrz Siemiatycz, Przedsiębiorstwo Komunalne oraz radni z osiedla Wysokie. Podobny piknik w ubiegłym roku odbył się na osiedlu Sady. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. emi