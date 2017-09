Przedszkole w szkole

Zerówka w przedszkolu czy szkole? Dwie grupy 6-latków ( „Żabki” liczące 20 dzieci i „Zajączki” w liczbie 28) będą kontynuowały edukację przedszkolną w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Andersa 4, a nie w Przedszkolu nr 5 przy ul. Andersa w Siemiatyczach. Część rodziców jest niezadowolona z takiego rozwiązania. Mają żal do dyrektora placówki, że o przeniesieniu ich dzieci z przedszkola do budynku szkoły dowiedzieli się 30 sierpnia. Czy słusznie? Każdy rodzic zawsze chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Nie chce dokładać mu niepotrzebnego stresu związanego ze zmianą miejsca nauki i zabawy. Wielu rodziców jest przerażonych słysząc słowa, że dzieci będą chodziły do przedszkola w budynku szkoły. – Nie zostaliśmy na czas poinformowani o przeniesieniu naszych dzieci. Mieliśmy zaledwie kilka dni, żeby im wytłumaczyć dlaczego nie będą chodzić do swojego przedszkola. Nie po to tworzy się grupy 3-latków, żeby 6-latki wyrzucać z budynku przedszkola. To jest krzywdzące nie tylko dla nas jako rodziców, ale dla naszych dzieci. Zastanawiam się, czy nie przenieść mojego dziecka do innego przedszkola – mówi jeden z niezadowolonych sytuacją rodziców. - Czy przeniesienie było konieczne? To trudne pytanie, ale nie wiedziałam, że tak liczne będzie zainteresowanie przyjęciem do przedszkola grupy takich maluszków. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców 3-latków, stwierdziłam, że 6-latki lepiej poradzą sobie ze zmianą miejsca, dlatego sale w szkole zostały zaadoptowane na 2 grupy a nie tylko na jedną, żeby żadna nie czuła się skrzywdzona. Przesunięcie 2 grup 6-latków podyktowane było potrzebą przyjęcia wszystkich 3-latków, to jest aż 45 maluchów. Zgodnie z polityką oświatową dzieci 3-letnie muszą mieć zapewnione miejsce w przedszkolu. Niestety organizacja roku szkolnego była nie lada wyzwaniem, więc żeby przyjąć wszystkie dzieci, musieliśmy zmienić lokalizację najstarszej grupy. Dzięki uprzejmości pani dyrektor Joanny Gołubkiewicz stworzyliśmy tym maluchom również fantastyczne warunki w szkole podstawowej. Podkreślam, jest to nadal przedszkole nr 5 w „Zaczarowanym lesie” pod moim kierownictwem, zmienił się tylko lokal – odpowiada dyrektor przedszkola Małgorzata Śnieżko. Plusy i minusy Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wychowanie przedszkolne może być realizowane w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Realizacja edukacji przedszkolnej w oddziale zorganizowanym w szkole podstawowej wymaga dostosowania do potrzeb małych dzieci. - Zaskoczona jestem zarzutami rodziców, ponieważ w roku 2015 6-latki miały obowiązek pójścia do szkół jako pierwszoklasiści i nikt nie protestował, a teraz 6-latki są tam w oddziale przedszkolnym pod opieką nauczycieli przedszkola. Sale są przystosowane, meble, stoliczki, dywany zostały przeniesione, żeby stworzyć maluchom takie same warunki jak w przedszkolu. Dzieci będą też korzystały ze wszystkich zajęć dodatkowych jak do tej pory. W sobotę 2 września było godzinne spotkanie z rodzicami dzieci. Ja naprawdę przepraszam wszystkich rodziców za zamieszanie, że w ostatniej chwili rodzice zostali poinformowali o nowej „siedzibie przedszkola”. Na spotkaniu starałam się wyjaśnić wynikłą sytuację, czekałam na pytania, sugestie, obawy i zarzutów nie było – dodała pani dyrektor. Nowe otoczenie Najlepszym rozwiązaniem zdaniem rodziców byłoby kontynuowanie zerówki w warunkach przedszkolnych, żeby nie zmieniać dziecku przyjaznego otoczenia. Jednak dzieci niezwykle dobrze zniosły te zmiany. Na pytanie gdzie bardziej im się podoba, czy w szkole czy w dawnym przedszkolu, każde zapytane dziecko odpowiedziało, że w nowym przedszkolu. – Proszę pani my chodzimy już do szkoły, bo jesteśmy dorośli. Moja siostra chodzi do żłobka, bo jest mała - powiedział jeden z chłopców z grupy „Zajączki”. Zerówka w szkole i w przedszkolu bazuje na tej samej podstawie programowej. Dzieci mają tyle samo czasu na naukę, zabawę i odpoczynek. Przedszkole zaprasza przedszkolaków od 6.30 do 16.30. CC, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz