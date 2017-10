Trzeci Wiek rozpoczął rok akademicki

W zeszły piątek na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Siemiatyczach zainaugurowano nowy rok akademicki. Pierwszym gościem specjalnym był dr hab. Jarosław Perszko, który wygłosił wykład pt. „Od gliny do brązu”. Obecni na wykładzie mogli dowiedzieć się jak wygląda proces tworzenia rzeźby z brązu oraz poznać historię tej sztuki na przestrzeni wieków. Lokalnym akcentem było wspomnienie przez profesora o pomniku Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. Kolejny gość, Anna Modzelewska, przedstawicielka Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej, opowiadała o tym, czym jest polityka spójności i polityka regionalna Unii Europejskiej oraz jakie konkretne korzyści ma z tego każdy obywatel Polski. Modzelewska mówiła o priorytetach unijnych Komisji Europejskiej w latach 2007-2013 oraz w latach 2014-2020. - W obecnej debacie o przyszłości Europy jest bardzo dużo komentarzy nt. tego jak działa unia, czy kierunki, w których zmierza są właściwe. Gdzie ona jest względem indywidualnego obywatela i co robi dla przysłowiowego Kowalskiego. Spotkania z ludźmi to jest to, czego zabrakło przez minione lata na poziomie mówienia o przyszłości unii, o politykach, o priorytetach. Czasami nawet nie wiecie, że korzystacie z infrastruktury wytworzonej ze środków unijnych, czasami nie wiecie, że pewne rozwiązania telekomunikacyjne, energetyczne, to działania służb komisji, które chcą, żeby obywatelom żyło się lepiej – mówiła podczas spotkania Anna Modzelewska. Uniwersytet funkcjonuje już szósty rok. Co studenci sądzą o jego działaniu i ofercie, którą miasto kieruje do osób starszych? Czy czegoś im brakuje? - Wcześniej przychodziła tu żona. Człowiek ma czas, to przychodzi i nie nudzi się. O ofertę urozmaicania czasu dba burmistrz, a on zawsze coś wymyśli – mówi pan Roman. Okazuje się, że na wykładach bywają nie tylko studenci. - Na wykłady chodzę stosunkowo krótko, bo trzeci rok. Kiedyś zabrałam wnuczkę, myślałam, że będzie się strasznie nudziła. To było spotkanie z policjantem nt. tego jak oszukują starszych metodą na wnuczka. Kiedy wróciłyśmy do domu powiedziała „mamo, jakie to było ciekawe” – mówi pani Halina. - Czy my się nudzimy w mieście… Tańce są, gimnastyka jest, uniwersytet jest. Może brakuje jeszcze nauki tańca. Kiedyś podobno była, ale płatna. A w przypadku emerytów to wiadomo… . Siemiatycze 60+ Wg danych z USC w Siemiatyczach ok. 23% mieszkańców miasta to osoby w wieku 60+. Większość z nich, bo aż ok. 60%, stanowią kobiety. Natomiast 5 lat temu grupa ta stanowiła ok. 18% mieszkańców. Należy zaznaczyć, że w ciągu 5 ostatnich lat nastąpił spadek liczby mieszkańców. W 2012 r. było ich 15258, a w 2017 r. jest 14754. Zgodnie z prognozami zamieszczonymi w strategii rozwoju miasta, do 2020 r. liczba mieszkańców Siemiatycz zmaleje do 14564 osób. Czy Urząd Miasta ma jakieś plany związane z polepszeniem jakości życia starszych mieszkańców? - Przygotowujemy projekt domu dziennego pobytu dla osób starszych. Centrum kultury, miejsce gdzie osoby starsze będą mogły przyjść i spędzić swój wolny czas. Byłaby tam też zapewniona pomoc medyczna i w miarę możliwości catering. Chcemy, żeby osoby starsze nadal prowadziły aktywny tryb życia – mówi burmistrz Piotr Siniakowicz. Kiedy możemy spodziewać się pierwszych efektów? Prawdopodobnie za rok lub trochę więcej. Jak powiedział burmistrz Siniakowicz, spędzanie czasu w takim miejscu i korzystanie z oferowanych usług nie wiązałoby się z opłatami. Eleni Kryńska, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot EK