Inauguracja roku akademickiego

Kolejny rok swojej działalności rozpoczęła Nadbużańska Szkoła Wyższa im. Marka Karpia w Siemiatyczach. W sobotę, 7 października, zainaugurowano rok akademicki 2017/2018.

Przypomnijmy, że szkoła powstała w 2002 r. Od kilku lat jej siedzibą jest budynek siemiatyckiego liceum.

Oficjalne uroczystości inauguracyjne rozpoczęły się minutą ciszy dla uczczenia śp. Krzysztofa Rożuka, który związany był ze szkołą od początku jej istnienia i przez wiele lat pełnił m.in. funkcję kanclerza. – To pierwszy rok bez niego – mówiła rektor NSW, Barbara Lubas. W dalszej części swojego wystąpienia pani rektor przedstawiła obecnych na inauguracji członków kadry dydaktycznej szkoły, m.in. dra. Tadeusza Dembego – obecnego dziekana szkoły, Mariusza Żebrowskiego – nowego kanclerza, prof. Krzysztofa Górniaka – byłego rektora uczelni, dr Beatę Piasny, dr Dorotę Klepacką, dr Małgorzatę Nowotny, dra. Roberta Paruzela. Była to skądinąd garść bardzo cennych informacji, których szukanie w tak oczywistym i podstawowym dziś źródle informacji, jakim jest internet, dla potencjalnego studenta, chcącego dowiedzieć się czegoś o szkole, skończy się niepowodzeniem. Szkoła rozpoczyna 16 rok swojej działalności, a strony internetowej jak nie było, tak nie ma. Jest niby profil na Facebooku, ale tak sporadycznie aktualizowany, że aż trudno uwierzyć, iż w tym przypadku stwierdzenie „nie ma cię w internecie – nie istniejesz” nie znajduje zastosowania.

Podczas inauguracji tradycyjnie ślubowanie złożyli studenci I roku. Znaczna część spośród 26 wyczytanych osób, osobiście odebrała indeksy z rąk dziekana, dra. Tadeusza Dembego. Podobnie jak w latach ubiegłych wręczane były również dyplomy studentom, którzy ukończyli uczelnię z wyróżnieniem. Pomruk zawodu i rozczarowania można było usłyszeć wśród zebranych, kiedy wyczytano 3 nazwiska i nikt nie odebrał dyplomów. Honor wyróżnionych absolwentów uratował właściciel czwartego nazwiska - Mariusz Kolenda.

Zwracając się do studentów, Barbara Lubas mówiła:

- Cieszy nas wszystkich fakt, że zaufaliście naszej uczelni, dając nam szansę przygotowania was zarówno do przyszłej pracy zawodowej, jak i rozwoju waszych kompetencji na stanowiskach w dotychczas wykonywanej pracy. Jestem przekonana, że dyplom naszej uczelni otworzy wam drzwi do kariery na miarę waszych marzeń i aspiracji. Mam nadzieję, że możliwości, jakie stwarzamy nie tylko zapewnią wam doskonałe przygotowanie zawodowe, ale także dadzą wam szansę rozwijania waszych talentów i pasji, rozbudzą wyobraźnię i pozwolą na pełne wykorzystanie waszych możliwości. Życzę wszystkim, a w szczególności immatrykulowanym dzisiaj studentom pierwszego roku, aby studia inspirując was do sięgania coraz wyżej, stały się przepustką do pasjonującego życia.

W zakończeniu swojego wystąpienia pani rektor przytoczyła słowa Petera Druckera uważanego za „ojca” współczesnych metod zarządzania, który powiedział, że „najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”. - Kierujcie się drodzy studenci tą maksymą i twórzcie swoją przyszłość w naszej uczelni – mówiła Lubas.

My również życzymy powodzenia wszystkim studentom. Sugerujemy jednak, by nie brać przykładu z pana posła Marcina Duszka, który zabierając głos podczas inauguracji, opowiadał o swojej karierze studenckiej i mówił: - Na pierwszym roku, na 13 przedmiotów, miałem chyba z 8 niezaliczonych. „Nie ma się czym chwalić” – odpowiadali po cichu zdezorientowani lekko słuchacze. To raczej nie jest właściwa droga do kariery, choć jak widać mandat poselski można zdobyć.

Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot. EMI