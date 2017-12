Profanacja cmentarza

W środę, 6 grudnia do Siemiatycz kolejny raz przybył naczelny rabin RP, w sprawie profanacji byłego cmentarza żydowskiego przy ul. Kościuszki, zaalarmowany przez jednego z mieszkańców. Na terenie planowanej budowy obok PZMot wykopano wiele kości ludzkich. Tu warto przypomnieć, że ośrodek PZMot zbudowano także na terenie cmentarza.

Niestety, wcześniej kilkadziesiąt wywrotek ziemi z budowy trafiło na pole przy ul. Drohiczyńskiej. Tam też znaleziono wiele szczątków ludzkich.

Michael Joseph Schudrich, naczelny rabin Polski, tak ocenia tę sytuację: - Jeżeli nie mogę szanować zmarłych w naszym kraju, to jak mogę szanować żyjących? Te kości, które leżą tutaj, to nie wiemy czy ich nie jest więcej. Mogą to być obywatele polscy, którzy walczyli w legionach, w I wojnie światowej, albo z II wojny światowej, gdy przyszli Niemcy. Nie rozumiem, jak ludzie mogą tak traktować zmarłych? Najpierw trzeba było powiadomić nas. Byłem w kontakcie z burmistrzem, PZMot-em już 4 lata temu. Nie ma wątpliwości, że każdy wiedział, że to jest cmentarz żydowski. Potem była cisza, myślałem, że jest rezygnacja z budowy. Trzy dni temu zadzwonił do nas sąsiad i o tym powiadomił. Niby ma tam być jakiś sklep, ale czy nie mógłby być on 100 metrów dalej? I co, ludzie w sklepie będą kupować np. mleko, stojąc na kościach zmarłych? Tutaj jest pełno kości, więc co to jest? To było bolesne, gdy budowano w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej. Ale jak można na to pozwolić dzisiaj? Na to, by w tym miejscu znów coś budować? Jakie będą dalsze kroki? Jestem tak zszokowany, że nie wiem. Na pewno muszą być przerwane prace i ta wywieziona ziemia powinna wrócić tam, skąd była.

Co na to konserwator zabytków, nadzór budowlany i burmistrz miasta? Wrócimy do tej sprawy.

Jerzy Nowicki, Jacek Piotrowski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. JSW