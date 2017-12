„Smak suszy” i „Witraż” - Podwójne spotkanie autorskie

1 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach miłośnicy książek i spotkań autorskich mieli niecodzienną okazję porozmawiać z dwójką pisarzy jednocześnie. Tego wieczoru gośćmi biblioteki byli jakże różni literacko Tomasz Sekielski (znany wielu jako dziennikarz telewizyjny, ale również jako autor m.in. trylogii „Sejf” czy „Susza”) oraz Agnieszka Korzeniewska, pochodząca z naszych terenów, na co dzień mieszkająca w Brukseli, autorka m.in. książki „Zabiorę cię jesienią do Brukseli”. Spotkanie to odbyło się we współpracy z wydawnictwem „Od Deski Do Deski”, a prowadziła je Anna Sekielska, prezes wydawnictwa. Za sprawą wspomnianego wydawnictwa na rynku czytelniczym pojawiły się ostatnio najnowsze dzieci literackie goszczących tego wieczoru autorów. W październiku miała miejsce premiera „Smaku suszy” Sekielskiego, zaś w sierpniu na księgarnianych półkach pojawił się „Witraż” Korzeniewskiej. Przy kilkudziesięcioosobowej widowni autorzy opowiadali o swoich inspiracjach literackich, procesie twórczym, ale także o jakże innych powodach zajęcia się pisaniem i swoich związkach z naszymi terenami i lokalną społecznością. - Przed przystąpieniem do pisania książki wszystko sobie rozrysowuję i wiem mniej więcej jak potoczą się losy bohaterów. Jednak w połowie pisania okazuje się, że to wcale nie przypomina tego planu. Niektórzy bohaterowie, których w planie postanowiłem uśmiercić, przeżyją, a ci, którzy mieli przeżyć jednak umierają – opowiadał Tomasz Sekielski. „Smak suszy” to mroczny thriller polityczny, zaś „Witraż” (nasz tygodnik jest patronem medialnym tej publikacji) to powieść obyczajowa z trzema kobietami w roli głównej. Każdy z tych, jakże innych, gatunków literackich znalazł jednak swoich zwolenników w Siemiatyczach, o czym mogły świadczyć pytania zadawane gościom przez publiczność oraz kolejki po autograf i dedykację na egzemplarzu książki. Luźna atmosfera tego wieczoru to z pewnością zasługa i gości, i prowadzącej, i samej publiczności obecnej na spotkaniu. Nasz tygodnik patronował temu wydarzeniu. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. emi