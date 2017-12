Otwarcie świetlicy w Krupicach

8 grudnia oficjalnie otwarto świetlicę „Klub Seniora” w Krupicach, gm. Siemiatycze. Na otwarciu obecni byli: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wicestarosta siemiatycki Marek Bobel, ks. prał. Jerzy Cudny, ks. Radosław Wołosiuk, przedstawiciele siemiatyckiej policji. Rolę gospodarza pełnił wójt Gminy Siemiatycze Edward Krasowski, który powiedział m.in.:

- Rzadko zdarzają się sytuacje, gdy możemy się spotkać, być dumni z naszej pracy. Do remontu tej świetlicy doszło dzięki życzliwości wielu osób, ale przede wszystkim dzięki obecnemu tutaj wojewodzie podlaskiemu. Gmina Siemiatycze ma 23 świetlice, które w różnym czasie były remontowane, na które wydano ponad 5 mln złotych w latach poprzednich. Na remont tej świetlicy wydaliśmy ok. 210 tysięcy. Uważam, że efekt jest zaskakujący. To co powstało w Krupicach, to można rzec, że jest to tworzenie takiej infrastruktury dla seniorów. Świetlica będzie także dla pozostałych mieszkańców. Cieszę się, że na otwarciu jest wielu seniorów.

Na remont budynku Gmina Siemiatycze uzyskała dofinansowanie z programu „Senior+”. Budynek zmienił diametralnie swoje oblicze, wszystko pachnie świeżością, jest aneks kuchenny, bieżąca woda, kominek. I dużo nowego sprzętu: telewizor, sprzęt rehabilitacyjny, meble. W planach jest zatrudnienie animatora, który będzie zachęcał i organizował zajęcia w klubie.

Na pytanie, czy jest to miejsce, z którego będą korzystać, trzy starsze mieszkanki Krupic (nie chciały podać nazwisk) odpowiadały zgodnie:

- Jesteśmy zadowolone, że mamy teraz taką piękną świetlicę. Jak coś będzie się działo, to na pewno przyjdziemy. No bo taka zmiana, to co było przedtem a co jest teraz, to wielka zmiana.

Jedna z pań, przy okazji wizyty wojewody, zwróciła się z prośbą o remont drogi do jej domu, bo mieszka na kolonii, a droga jest w fatalnym stanie. I, jak powiedziała, obecnie trudno do nowej świetlicy dojechać.

Jacek Piotrowski, Kurier Podlaski – Gos Siemiatycz, fot. JP