Budżet powiatu siemiatyckiego

Nie wszyscy radni powiatu siemiatyckiego poparli projekt budżetu, który w 2018 roku ma wynieść ponad 50 mln zł. - Może on ulegać zmianom, ponieważ różnie może być. Jednak uważam, że jest to budżet prorozwojowy, gdyż mamy w planie dużo inwestycji – powiedział starosta Jan Zalewski. 22 grudnia za uchwałą głosowało 11 radnych, 5 wstrzymało się od głosu. Sesja jednak rozpoczęła się nie od głosowań, a od składania życzeń i dzielenia się opłatkiem i prosforą. Tylko jeden z radnych Mikołaj Żabiński zabrał głos. - Jestem w kropce, nie wiem jak się zachować po tych życzeniach. Ale chcę przedstawić wniosek radnych SPW w sprawie remontu ulicy Słowiczyńskiej. Z tego co wiem, to poprawa nawierzchni nie jest brana pod uwagę aż do 2023 roku. Zebraliśmy 397 podpisów od mieszkańców w tej sprawie, jest więc to wniosek obywatelski. Poza tym wiem, że miasto Siemiatycze także wzięłoby udział we współfinansowaniu remontu ulicy. Starosta Jan Zalewski: - My niejednokrotnie pochylamy się nad różnymi sprawami. Długo myśleliśmy nad remontami ulic Kościuszki i Słowiczyńskiej. Zaczniemy od następnego roku, od wykonania dokumentacji, na co przeznaczyliśmy ponad 50 tys. zł. I tutaj będziemy współdziałać z miastem. W budżecie powiatu na 2018 r. przewidziano remonty dróg, dalszą termomodernizację budynków starostwa, Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie. No i właśnie w tej miejscowości, przy ZST, ma powstać zapowiadany stadion lekkoatletyczny. Kredyt długoterminowy ma pokryć deficyt w wysokości 8.400.000 zł. Obecny na sesji wójt gminy Perlejewo dziękował za pomoc w organizacji Dożynek Wojewódzko – Diecezjalnych jakie odbyły się w Perlejewie, a dyrektorka Szkoły Specjalnej Urszula Obrycka za wsparcie finansowe dla placówki. Jacek Piotrowski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. JP