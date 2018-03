OSP Kajanka - ponad sto zdarzeń w minionym roku

W zebraniu sprawozdawczym OSP Kajanka oprócz wójta gminy Siemiatycze Edwarda Krasowskiego, przedstawiciela PSP Siemiatycze Szymona Piotrowskiego brało udział kilku strażaków z zaprzyjaźnionej OSP Sieniewice. Prezes OSP Kajanka Ernest Krauze powiedział, że w jednostce jest 39 ochotników, w tym 7 kobiet. Zespół sportowy liczy 8 osób. Miejscowi strażacy zbierają się na zebraniach według potrzeb oraz przed zawodami, w których biorą udział. Także uczestniczą w zabezpieczaniu różnych imprez. Składka członkowska pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 15 zł. Wójt pozytywnie wyrażał się o miejscowych strażakach. - Kajanka to najmłodsza jednostka, która ciągle się rozwija. Przyjemnie patrzeć na waszą dzielność, na to życie, które dzięki wam się toczy. Najważniejsi są strażacy, remiza i samochód, który spaja jednostkę, decyduje o jej sile. Prowadzimy pewien projekt w gminie, dzięki któremu jest szansa na pozyskanie nowszego dużego samochodu z osprzętem. Jest szansa na wprowadzenie waszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Według Szymona Piotrowskiego w ubiegłym roku na terenie gminy doszło do 122 różnych zdarzeń wymagających interwencji straży, w tym 17 pożarów. Były też 3 alarmy fałszywe. OSP Kajanka wyjeżdżała do 4 pożarów. Edward Krasowski zapowiedział dożynki gminne w Kajance na 2 września. Oczywiście udział w ich zabezpieczaniu weźmie miejscowa OSP. Jacek Piotrowski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. JP