Szkoła muzyczna opuści oranżerię

Budynek szkoły muzycznej może niedługo przestać pełnić swoją dotychczasową rolę. Ma w nim być… dom pobytu dziennego dla osób starszych. W roku 1971 rozpoczęło w Siemiatyczach działalność ognisko muzyczne, jako filia ogniska muzycznego w Bielsku Podlaskim, prowadzonego przez Białostocki Towarzystwo Muzyczne. Nauczyciele dojeżdżali też z Bielska. Lekcje odbywały się w bocznych garderobach, obok sceny w ośrodku kultury. Z czasem ognisko się uniezależniło, a po latach wśród rodziców uczniów narodziła się myśl, by dążyć do utworzenia w Siemiatyczach szkoły muzycznej (głównie dlatego, że nauka w ognisku była płatna). W latach 80. rozpoczęto budowę tzw. oranżerii, która wyglądem miała nawiązywać do rzekomo istniejącej w tym miejscu kiedyś oranżerii pałacowej. Tu miała mieścić się szkoła muzyczna. Budowa jednak ciągnęła się wiele lat i dopiero na początku lat 90., już w nowym ustroju, oddano budynek do użytku, szkoła muzyczna rozpoczęła działalność, najpierw jako szkoła społeczna, a od niedawna państwowa. Wśród planów na przyszłość burmistrza Siemiatycz jest przeniesienie szkoły muzycznej z dotychczasowego budynku do pomieszczeń po gimnazjum nr 1 przy ul. Świętojańskiej. - Obecna szkoła muzyczna dostosowana jest do jednoosobowych lekcji, posiada małe salki z dźwiękoszczelnymi drzwiami. Nowa lokalizacja będzie wymagała przebudowy? - Tak, planujemy kompleksową przebudowę budynku przy ul. Świętojańskiej, utworzenie nowoczesnej placówki na miarę XXI wieku, tak, aby służyła jak najlepiej uczniom i nauczycielom szkoły muzycznej. W budynku tym planujemy też stworzenie profesjonalnej sali koncertowej. Pełniłaby ona również funkcję sali kinowej z prawdziwego zdarzenia oraz funkcję auli, której brakuje w naszym mieście. Kolejnym atutem jest parking przy ul. Świętojańskiej, rodzice mają problemy z przywożeniem dzieci na zajęcia i ich odbieraniem spod budynku przy ul. Legionów Piłsudskiego. Przeniesienie szkoły muzycznej pozwoli też na zachowanie tradycji budynku, bo będzie on nadal wykorzystywany na cele edukacyjne. Ponadto chcielibyśmy, aby przy ul. Świętojańskiej 25 powstało miejskie centrum rekreacyjno-kulturalne. Mieści się tam hala widowiskowo-sportowa oraz boisko wielofunkcyjne. Na placu przy budynku obecnego gimnazjum w najbliższych latach powstanie kryta pływalnia. Dodatkowym atutem jest baza noclegowa funkcjonująca obecnie przy gimnazjum. Ma ponad 100 miejsc, a roczny przychód z tego tytułu wynosi około 85 tys. zł. Szacujemy, że wraz z rozbudową tego kompleksu również wpływy z wynajmu będą rosły. Wszystko razem stworzy nowoczesny ośrodek – jedyny taki w okolicy, atrakcyjny nie tylko dla osób indywidualnych, ale również grup zorganizowanych, które będą planowały wypoczynek w Siemiatyczach. Kiedy przestanie działać gimnazjum nr 1? - Miasto planuje likwidację gimnazjum z końcem sierpnia br. W ubiegłym roku, podczas wdrażania reformy oświatowej, podjęliśmy decyzję o pozostawieniu gimnazjum przy ul. Świętojańskiej do czasu jego naturalnego wygaśnięcia. W tamtym okresie taka decyzja wydawała się nam najlepsza. Życie jednak weryfikuje plany. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 okazało się, że część nauczycieli odeszła w poszukiwaniu nowej pracy. Dyrektor z trudem zapewnił naukę niektórych przedmiotów. W ciągu roku szkolnego kłopoty dotyczą zastępstw w przypadku dłuższej nieobecności nauczycieli, dyżurów podczas przerw, opieki na wycieczkach. Nauczyciele, co jest zrozumiałe, muszą uzupełniać etaty w innych szkołach. Problemy te omawiałem z rodzicami i dyrekcją podczas kilku spotkań w zeszłym roku. Rodzice rozumiejąc zagrożenia mogące wynikać z pozostawienia jednego rocznika w szkole, sami zwrócili się o przeniesienie ich dzieci do Szkoły Podstawowej nr 3. Przeniesienie uczniów obecnych klas II od września jest najlepszym rozwiązaniem dla młodzieży, która lada moment wchodzić będzie w dorosłe życie, a naszym obowiązkiem jest ich w tym wspierać. Zobowiązaliśmy się do przeniesienia całych klas w istniejącym układzie, zagwarantowania młodzieży dojazdu do szkoły oraz w miarę możliwości zagwarantowania aby mieli lekcje z nauczycielami, którzy dotychczas ich uczyli. Obecnie wniosek o wygaszenie gimnazjum rozpatruje Kuratorium Oświaty w Białymstoku. - Na co będą przeznaczone pomieszczenia opuszczone przez szkołę muzyczną? - Planujemy utworzenie tam domu dziennego pobytu dla osób starszych. Lokalizacja będzie idealna, jeszcze w tym roku otoczenie wzbogacą nowe rośliny, powstanie park. To kwestia otwarta, szukamy najlepszego rozwiązania. Społeczeństwo się starzeje, jest aktywne i musimy zadbać o seniorów. Jerzy Nowicki, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot JSW