I liga mężczyzn: Wygrana SKS Hajnówka

25 marca w hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce odbył się emocjonujący mecz siatkówki między SKS Hajnówka a APP Krispol Września.

Początek meczu nie zapowiadał się obiecująco dla SKS-u, kiedy to goście z każdą kolejną piłką pierwszego seta spisywali się na boisku coraz pewniej. Jednak hajnowianie nie odpuszczali goniąc wynik i nie tracąc inicjatywy do końca. Kolejny set to już całkiem odmienna sytuacja - Krispol rządził na parkiecie i po zawziętej walce wrześnianie zdołali doprowadzić do wyrównania w setach. W trzeciej odsłonie wrześnianie wciąż byli górą idąc za ciosem, a gra SKS-u pogubiła się. Gospodarze łatwo oddali set gościom, wciąż szukając sposobu na przeciwników. Jednak nieskuteczna gra hajnowian dała APP coraz większą przewagę i mimo wyrównanej tej części meczu pokonali beniaminek. Determinacja i mobilizacja zespołu SKS nie poszła na marne. Tym razem to gospodarze zdołali wybronić się i doprowadzić do tie-breaka.

W decydującym secie o wynik meczu początkowe akcje należały do przyjezdnych, którzy wypracowali kilka punktów przewagi. Jednak nie na długo i po zmianie stron do przodu wysunął się już SKS. Hajnowianie poszli za ciosem i dzięki dobrym atakom dążyli do zwycięstwa w partii, wygrywając ją do 11. Dlatego też o tym, kto będzie walczył o piątą lokatę w I lidze mężczyzn miał zdecydować tzw. złoty set. W nim od pierwszej piłki do przodu wysunęli się hajnowianie. Próby podjęcia walki przez Krispol nic nie dawały i w złotym secie to SKS został zwycięzcą meczu, który niebawem zagra o 5 miejsce. To był prawdziwy sprawdzian nerwów, zarówno dla trenera hajnowian, Pawła Blomberga, siatkarzy, jak i kibiców, którzy jak zawsze nie zawiedli.

SKS Hajnówka – Krispol Września 3:2; (25:20, 30:32, 14:25, 26:24, 15:11, 15:13)

Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz fot AJ