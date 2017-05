Juniorzy młodsi pewnym zwycięzcą

13 maja na boisku OSiR Hajnówka, w ramach Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, odbył się pojedynek piłkarski Juniorów Młodszych OSiR Hajnówka z Bocianem Boćki. Od pierwszego gwizdka sędziego gra obu drużyn była wyrównana. Chwilami kontrataki hajnowian wyglądały groźnie, lecz bezskuteczne. Mecz długo utrzymywał się wynikiem bezbramkowym. Wszystko do monentu, kiedy zawodnik OSiRu Jakub Bowtruczuk wykonując rzut rożny podkręcił piłkę, puszczając tzw. "rogalika". Bezpośrednio celując w światło bramki pokonał bramkarza gości, zdobywając gola. Do końca pierwszej połowy wynik nie zmienił się. Druga połowa to już całkiem inna gra OSiRu. Uwidoczniła się wówczas przewaga gospodarzy, którzy szli za ciosem atakując "Bociany". Pech dopadł piłkarzy z Bociek, gdy jeden z zawodników zagrał ręką na własnym polu karnym. Bezlitosny strzał piłkarza OSiRu Macieja Sawickiego z rzutu karnego podwyższył wynik na 2:0. Gospodarze nadal nie odpuszczali i byli głodni wygranej z dużą przewagą bramek. Podopieczni trenera Andrzeja Grygoruka (OSiR) nie zwolnili tempa gry i po błędzie gości w obronie, po raz drugi Jakub Bowtruczuk wpakował piłkę do siatki, tym razem główką. Wynik brzmiał już 3:0. W 20 minucie drugiej połowy najlepszy zawodnik spotkania Jakub Bowtruczuk (OSiR) otrzymując piłkę w połowie boiska popisał się paradą piłkarską. Mknąc z piłką na bramkę gości, omijał zawodników jak słupki, by w końcowej fazie efektownym strzałem w siatkę rywali ustalić wynik meczu na 4:0, jednocześnie zdobywając hattricka (strzelenie w meczu trzech goli przez jednego zawodnika). OSiR Hajnówka – Bocian Boćki 4:0 Bramki dla OSiR: Jakub Bowtruczuk - 3 gole ( hattrick), Maciej Sawicki - 1 gol. Tabela wyników: I miejsce Piast Białystok (10 pkt., bramki 16:4), II miejsce OSiR Hajnówka (10 pkt., bramki 12:4), III miejsce Sparta 1951 Szepietowo (10 pkt., bramki 6:4), IV miejsce Ruch Wysokie Mazowieckie (4 pkt., bramki 4:4), V miejsce KS Wasilków (4 pkt., bramki 4:5), VI miejsce Bocian Boćki (3 pkt., bramki 8:13), VII miejsce Pogoń Łapy (1 pkt., bramki 2:16), VIII miejsce Rudnia Zabłudów (o pkt., bramki 7:11). Skład OSiR Hajnówka: Kamil Kośko, Michał Kostecki, Jakub Bowtruczuk, Tomasz Bugwin, Filip Bański, Andrzej Parfieniuk, Adam Solipiwko, Bartosz Olszewski, Maciej Sawicki, Maciej Malewicz, Mateusz Wasiluk, Rafał Krysiuk, Gabriel Artemiuk, Łukasz Niewiadomski, Karol Rogoziński, Trener Andrzej Grygoruk. Mecz wyjazdowy Trampkarzy OSiR Trampkarze gr. 3 Włókniarz Białystok – OSiR Hajnówka 3:1 (0:1). Usprawiedliwieniem Trampkarzy może być fakt, że hajnowski zespół wystąpił w mocno osłabionym składzie. Bramka dla OSiR: Daniel Chodakowski. Skład Trampkarzy: Michał Gagan, Maciej Ignatowicz, Krystian Dutkowski, Piotr Wojciuk, Gabriel Litwinowicz, Stanisław Artemiuk, Piotr Daniszewski, Jakub Borowski, Krzysztof Masajło, Jakub Mikołajczuk, Daniel Chodakowski, Mariusz Filipiuk, Mateusz Filipiuk. Trener Marek Hanula. Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AJ