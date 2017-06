Spartakiada na XXV-lecie „Szansy”

Niepełnosprawni z Bielska Podlaskiego zawodami sportowymi uczcili jubileusz swego stowarzyszenia. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Szansa” powstało jako pierwsze tego typu w województwie. Zrzeszało ono na początku tylko „wózkowiczów”, a więc osoby mogące się poruszać tylko na wózkach inwalidzkich. - W swoich założeniach chcieliśmy aby stowarzyszenie cały czas grupowało tylko „wózkowiczów” – wspominał Jan Kostecki, jeden z założycieli i pierwszy przewodniczący „Szansy”. Czas jednak zweryfikował początkowe zamierzenia i dzisiaj stowarzyszenie jest otwarte nie tylko na „wózkowiczów”, ale wszystkie osoby z niepełnosprawnością ruchową. - Od pierwszego przewodniczącego stowarzyszenia przejąłem szczególną wrażliwość na problemy „wózkowiczów”, od kolejnych upór w dążeniu do wytyczanych celów – mówił na otwarciu spartakiady niepełnosprawnych Sławomir Sidoruk, obecny przewodniczący „Szansy’, dziękując wszystkim swoim poprzednikom. Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi na wysokim poziomie gabinet rehabilitacyjny, który został znacząco doposażony za kadencji ówczesnego przewodniczącego Jana Prokopiuka. Dlatego też nieprzypadkowo z okazji jubileuszu XXV-lecia stowarzyszenia zaproszeni goście - burmistrz Jarosław Borowski i poseł Robert Tyszkiewicz - podarowali łóżka rehabilitacyjne do masażu. Wieńcząca jubileusz spartakiada zmobilizowała do rywalizacji sportowej wielu członków stowarzyszenia. Wystartowano w sześciu konkurencjach. Największym powodzeniem cieszyły się: strącanie puszek, rzut piłeczką do kosza, rzut do celu lotką. Najmniej startowało w konkurencjach siłowych. - Nie wygrana, lecz sam udział w zawodach zorganizowanych na świeżym powietrzu przy ogródkach działkowych ROD, możliwość wyjścia z domu i spotkania się z kolegami i znajomymi, wspólnego biesiadowania jest tu najistotniejsza. Nie czuję się wtedy wykluczony – mówił pan Andrzej, który jest „wózkowiczem”. Andrzej Salnikow, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. AS