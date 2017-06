VI Siemiatycka Dycha

Po raz szósty w Siemiatyczach odbyła się Siemiatycka Dycha. 3 czerwca około 160 biegaczek i biegaczy uczestniczyło w rywalizacji na dystansach 5 i 10 km. W biegu udział wzięli zawodnicy m.in z Siemiatycz, Bielska Podlaskiego, Warszawy, Hajnówki, Suwałk, Siedlec, Wysokiego Mazowieckiego, Sarnak, Białegostoku, ale także z Białorusi i Ukrainy. Start, jak co roku, był przy parkingu na ul III Maja, a meta na stadionie MOSiR. Organizatorami byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Sprinter” Siemiatycze oraz Powiatowe Zrzeszenie LZS w Siemiatyczach. Trasa biegu, czyli część ulic miasta, posiadała atest Polskiego Związku Lekkoatletycznego. Oprócz nagród w ogólnej klasyfikacji, za miejsca I – III, były także nagrody za poszczególne kategorie wiekowe. 5 km kobiety: 1. Katarzyna Furmanek – Hajnówka, 2. Magdalena Kiersnowska – Bielsk Podlaski, 3. Anna Pietraszewska – Suwałki, 4. Justyna Szumarska – Siemiatycze, 5. Magdalena Telus – Siemiatycze, 6. Małgorzata Górska – Siemiatycze. 5 km mężczyźni: 1. Marek Troć – Bielsk Podlaski, 2. Krystian Kochański, 3. Tarasij Ostrowierch – Hajnówka, 4. Andrzej Chomko – Piliki, 5. Marcin Kolada – Bielsk Podlaski, 6. Aleks Śmiechowski – Siemiatycze. 10 km kobiety: 1. Anna Gosk – Bielsk Podlaski, 2. Oksana Okseniuk – Łuck (Ukraina), 3. Natalia Yakimowich – Łuck, 4. Joanna Snopkiewicz – Cegłów. 10 km mężczyźni: 1. Sergij Okseniuk – Łuck (Ukraina), 2. Pavel Stopenanko – Kowel, 3. Adam Wakuluk – Boratyniec Ruski, 4. Aleks Hołownitskij – Kowel, 5. Jacek Chruściel – Międzyrzec, 6. Mariusz Wowtoniuk – Bielsk Podlaski. - Było źle – powiedziała po biegu Justyna Szumarska, która studiuje w Białymstoku. – Za szybko zaczęłam. Biegam głównie nocą, gdy jest chłodniej, dzisiaj było gorąco. To był mój pierwszy taki oficjalny bieg. III miejsce satysfakcjonowało Adama Wakuluka: - Ostatnio mało trenowałem, choć z III miejsca się cieszę. Tutaj było dużo podbiegów, choćby na ulicy Grodzieńskiej. Nie był to łatwy bieg. Wcześniej biegałem szybciej, choćby na Grand Prix Podlasia. Mam dużo pracy, ale myślę, że zacznę więcej i intensywniej trenować, co powinno przełożyć się na lepsze wyniki. Siemiatycka Dycha została włączona do cyklu biegów w ramach Grand Prix Podlasia, których zakończeniem będzie Bieg Niepodległości w Białymstoku. Jacek Piotrowski, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot. JSW, JP