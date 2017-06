Off-Road nad Bugiem

Od 4 do 6 czerwca gościliśmy w Mielniku zawodników uczestniczących w 4 rundy Gepa Logistics Super Rally. Przez dwa dni w okolicach Mielnika i Niemirowa można było oglądać samochody terenowe, motocykle, quady i samochody typu Can-am. Polne i leśne drogi, pełne pagórków i wzniesień, to fantastyczne miejsce na tego typu imprezy. Odcinki specjalne przygotowane były jako próby szybkościowe, bardzo efektowne dla widzów, których na trasach obu odcinków specjalnych nie zabrakło. Łącznie oba odcinki specjalne /OS-y/ to 150 km mocnego ścigania. Oprócz zwycięstwa w klasyfikacji generalnej, kierowcy walczyli o puchar wójta gminy Mielnik. Najszybszą załogą na pierwszym OS-ie okazali się Marek Kubiczek i Damian Gacek z Mototeam Wrocław, jadący samochodem Can Am X3 DS. Tym samym ekipa z Wrocławia zwyciężyła w walce o puchar wójta gm. Mielnik. Kolejna runda zawodów odbędzie się w Wąchocku, woj. świętokrzyskie. Maciej Filipowicz, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot MF