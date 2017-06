VI Bieg po zdrowie

To już 6 raz, kiedy to hajnowskie przedszkolaki uczestniczyły w "Biegu Po Zdrowie". Prócz przedszkolaków w tym roku wzięli udział również uczniowie z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Impreza ta miała miejsce 13 czerwca w Parku Miejskim w Hajnówce. Ponad 200. najmłodszych sportowców z rodzicami wystartowało w kilkusetmetrowym odcinku przez park, a metą był amfiteatr. Przed startem kilkuminutową rozgrzewkę prowadził instruktora sportu z OSiR Romana Wnuczko. Bieg miał formę rekreacyjną. Każdy uczestnik, który dobiegł do mety otrzymał symboliczny medal z rąk burmistrza Jerzego Siraka oraz dyrektorki przedszkola nr.5 Krystyny Kojło. Po krótkim odpoczynku wszyscy wzięli udział w tańcu przy muzyce disco, a następnie zakończono imprezę odśpiewaniem przedszkolnego hymnu sportowego "Bieg Po Zdrowie". Ideą imprezy było propagowanie i zachęcanie do aktywnego spędzania czasu i wiarę we własne siły wśród dzieci jak i rodziców. Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot AJ